Schede video, calano ancora le vendite: -18,5% per NVIDIA, AMD crolla del 35,5%

Vi abbiamo già riportato del crollo delle vendite delle schede video del secondo trimestre del 2022, ma ora nuovi dati hanno portato un importante istituto di ricerca a pubblicare una seconda analisi a riguardo. A quanto pare, infatti, nonostante il calo degli ultimi mesi, NVIDIA avrebbe guadagnato quote di mercato rispetto ad AMD.

A riportare la notizia è Jon Peddie Research, che a fine agosto ha già pubblicato un report del tutto simile a riguardo, benché con dei dati solo parziali. Le vendite delle schede video avrebbero raggiunto il punto più basso degli ultimi due anni nel secondo trimestre del 2022, con un crollo delle vendite delle board AIB pari a 3,1 miliardi di Dollari rispetto al trimestre precedente.

In termini numerici, nei tre mesi compresi tra aprile e giugno sono state vendute 10,37 milioni di schede grafiche discrete per desktop. Sommando le board AIB e quelle prodotte direttamente da AMD, NVIDIA e Intel per desktop OEM, i ricavi dalle vendite sono crollati da 8,6 miliardi di Dollari nel Q1 2022 a 5,5 miliardi di Dollari nel Q2 dello stesso anno: in percentuale, si tratta di un calo del 36%, che dipende in larga parte dall'abbassamento dei prezzi di vendita delle GPU degli ultimi mesi.

Generalmente, il secondo trimestre dell'anno è un periodo di lieve contrazione del settore delle schede video, ma ciò non giustifica da solo un calo del 22,6% delle vendite su base trimestrale. Ad ogni modo, se l'ultimo report di Jon Peddie evidenziava un calo maggiore per NVIDIA rispetto ad AMD, quello più recente sembra stabilire il contrario.

Sempre in termini percentuali, infatti, il numero di GPU vendute sul mercato di NVIDIA si è ridotto del 18,5%, mentre quello di AMD è crollato addirittura del 35,5% rispetto allo scorso trimestre. Il risultato di queste due contrazioni è che NVIDIA ha guadagnato una fetta di mercato ai danni della rivale. Nonostante ciò, il calo in termini prettamente numerici di vendite è stato molto più marcato per il Team Verde, che è passato da 10,05 milioni di GPU vendite a 8,19 milioni, mentre la concorrenza è scesa da 3,22 a 2,07 milioni di vendite.