Schede video, in Cina i prezzi sono crollati: -38% per RTX 3090 Ti e RX 6900XT

Lo shortage delle schede video è finito. Ormai, anzi, è opinione diffusa che le GPU diventeranno meno costose e sempre più disponibili, anche a causa della riduzione della domanda di parti per PC causata dal peggioramento dell'economia globale. In un mercato in particolare, però, pare che le schede video siano disponibili a prezzi stracciati.

In Cina, infatti, alcuni report sottolineano che le schede video sarebbero in vendita con prezzi fino al 38% in meno del MSRP. Avete capito bene: alcune GPU NVIDIA e AMD si avvierebbero verso dei pricetag molto più "umani", pari a poco più della metà di quelli decisi dai produttori.

Le riduzioni riguardano soprattutto le schede video nuove di fabbrica, ma anche nel comparto dell'usato i prezzi starebbero crollando, specie dopo che il calo delle criptovalute degli ultimi mesi ha costretto numerosi miner a rivendere le proprie schede video sul mercato, nella speranza di rientrare delle proprie perdite, mentre il mining diventa sempre meno redditizio.

In questo momento, per fare alcuni esempi, sul mercato cinese si trovano a prezzi stracciati le seguenti GPU:

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti , venduta a 9.499 RMB (il 38% in meno dell'MSRP , fissato a 14.999 RMB)

, venduta a 9.499 RMB (il , fissato a 14.999 RMB) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, venduta a 5.998 RMB (il 33% in meno dell'MSRP, fissato a 8.999 RMB)

AMD Radeon RX 6900 XT , venduta a 4.999 RMB (il 37,5% in meno dell'MSRP , fissato a 7.999 RMB)

, venduta a 4.999 RMB (il , fissato a 7.999 RMB) AMD Radeon RX 6800, venduta a 3.998 RMB (il 13,2% in meno dell'MSRP, fissato a 4.599 RMB)

Come potete vedere, le schede che vengono attualmente vendute con lo sconto maggiore sull'MSRP sono le GPU top di gamma di NVIDIA e AMD. Al contrario, pare che nel mercato midrange e nel settore entry-level gli sconti siano decisamente più contenuti, con l'unica eccezione della AMD RX 6400, che al momento si può trovare sul mercato asiatico a 894 RMB, il 31,1% in meno del prezzo consigliato di 1.299 RMB. Al cambio attuale, una RTX 3090 Ti vi costerebbe 1.400 Euro tondi tondi in Cina, mentre per una scheda top di gamma di AMD dovrete spendere circa 737 Euro.