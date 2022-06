Schede video, ecco quali conviene comprare: un'analisi svela i prezzi 'onesti'

Mentre le schede video tornano ai prezzi di listino in tutto il mondo e i miner iniziano a rivendere le proprie GPU a causa della contrazione del mercato delle criptovalute, una ricerca ha cercato di fissare un prezzo "onesto" per le principali GPU presenti sul mercato.

Un'analisi di 3DMark (in tedesco) ha infatti elaborato un nuovo indicatore di valore per le schede video, calcolando quale dovrebbe essere il loro prezzo di vendita basandosi unicamente dalle loro performance. In altre parole, 3DMark ha calcolato un prezzo "onesto" delle principali GPU sul mercato, basandosi solo sulle loro prestazioni nel gaming.

L'obiettivo di 3DMark è quello di mostrare che molte GPU sono ancora sovrapprezzate, specie tra quelle rilasciate tra fine 2020 e inizio 2022: produttori come AMD e NVIDIA, insieme a molti AIB, hanno infatti ritoccato verso l'alto il MSRP delle loro schede video per combattere gli scalper o semplicemente per cavalcare la situazione degli scorsi mesi, caratterizzata da una scarsa offerta e da un'elevatissima domanda.

Dunque, stando all'analisi di 3DMark, quasi tutte le GPU NVIDIA di fascia alta sono sovrapprezzate rispetto alle loro effettive performance e andrebbero vendute a prezzi più bassi. Tuttavia, le RTX 3060, 3060 Ti e 3070 sono vendute ad un rapporto prezzo/performance perfetto: secondo 3DMark, infatti, il prezzo "onesto" di una RTX 3060 dovrebbe essere di 329 Dollari, pari al costo sul mercato della scheda, mentre quello della RTX 3070 dovrebbe essere di 499 Dollari, identico all'MSRP di NVIDIA. Il prezzo "onesto" della RTX 3060 Ti, pari a 433 Dollari, è persino superiore al suo prezzo di vendita di 399 Dollari.

Per quanto riguarda le GPU AMD, invece, il "best buy" sono le RX 6800 e 6700 in tutte le loro varianti, ovvero la RX 6700XT, la RX 6750XT, la RX 6800 e, soprattutto, la RX 6800XT, con un prezzo "onesto" di 643 Dollari a fronte di un MSRP di 649 Dollari.

In entrambi i casi, invece, le schede meno consigliate sono quelle di fascia alta, ovvero la RTX 3090, la RTX 3090 Ti e le RX 6900XT e 6950XT. Le due top di gamma di NVIDIA, infatti, hanno un prezzo "onesto" rispettivamente di 750 e 814 Dollari, ma vengono vendute a 1.499 e 1.999 Dollari. Le due schede di fascia alta di AMD, invece, hanno un costo "onesto" di 695 e 735 Dollari, ma sono offerte sul mercato rispettivamente a 999 e 1.099 Dollari.