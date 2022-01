Schede video, in Giappone arrivano loot box per tentare la sorte: RTX 3090 a 100 Dollari?

Come abbiamo potuto vedere già nel corso del 2021, in Asia gli scalper stanno vendendo schede video di 4-5 anni fa a prezzi folli. Questa, tuttavia, non è l’unica follia attuata dai rivenditori più furbi d’Oriente. Anzi, sul portale giapponese di Amazon potete trovare “scatole misteriose” con schede grafiche a 100 Dollari.

Chi gioca a videogiochi come Fifa e Counter Strike: Global Offensive conosce bene il problema delle “loot box”, manifestate rispettivamente nelle bustine dei giocatori e nelle casse delle skin per le armi in-game. Previo pagamento di una certa quota, gli utenti possono tentare la fortuna e provare ad aprirle per trovare oggetti rari e magari rivenderli, generando in tali casi un profitto non indifferente. Si tratta chiaramente di gioco d’azzardo, oggetto di discussione per il coinvolgimento di minori.

Ebbene, anche il settore delle schede grafiche sta diventando vittima di uno schema simile in Giappone. Nella terra del Sol Levante, infatti, c’è chi sta proponendo su Amazon delle scatole misteriose con una varietà di GPU moderne e datate: basta pagare 100 Dollari e sperare di trovare un modello di fascia alta, sebbene le percentuali siano ovviamente basse. Per essere precisi, c’è una probabilità dichiarata del 2% di trovare una scheda video NVIDIA GeForce RTX 30 o AMD Radeon RX 6000. In altre parole, più una GPU è recente, più è improbabile trovarla.

Il rivenditore dichiara di essere pronto a spedire schede video di fascia alta come RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3060 Ti, RX 6900 XT, RX 6800, RX 6600 XT e così via nella confezione originale ancora imballata. Tuttavia, nel caso dei modelli più vecchi (NVIDIA GeForce serie 9, AMD RX300 e GPU anche di 8-10 anni fa) è quasi certo l’utilizzo da parte di ignoti terzi prima di questa rivendita.

Come se non bastasse, gli acquirenti non potranno fare il reso della scheda ottenuta una volta effettuato l’acquisto. Al momento della scrittura della notizia il prodotto risulta non disponibile, e il prezzo citato si rifà al report di Wccftech. Chissà se qualcuno ci cascherà al suo ritorno su Amazon!

Intanto arrivano altre brutte notizie: nel 2022 si prevedono rincari su CPU e GPU AMD e NVIDIA.