Schede video, inizia l'effetto-RTX 40: prezzi a picco dopo l'annuncio di RTX 4090 e 4080

Un paio di giorni fa, vi abbiamo raccontato le conseguenze del Merge di Ethereum sui prezzi delle schede video, che sono crollati quando è diventato evidente che il mining via GPU è ora svantaggioso. Ora, però, un altro fattore sembra aver fatto crollare ulteriormente i prezzi delle schede grafiche sul mercato, e stavolta c'entra NVIDIA.

Come tutti si aspettavano, l'annuncio della NVIDIA GeForce RTX 4090 e 4080, che hanno spalancato le porte della nuova generazione di GPU di Santa Clara, ha avuto l'effetto prevedibile ma indesiderato (per le aziende, ovviamente) di abbattere ulteriormente i prezzi di vendita delle RTX di serie 30 di NVIDIA e delle Radeon RX 6000 di AMD.

Il calo dei prezzi, probabilmente, dipende dal fatto che la propensione di acquisto degli utenti sia diminuita: sono ormai in pochi a voler spendere i propri soldi in una GPU ormai considerata old-gen quando la nuova generazione è ormai alle porte. A peggiorare le cose sono poi le prestazioni della RTX 4090 e della RTX 4080 confermate da NVIDIA, che fanno pensare ad un salto generazionale ben più marcato del previsto tra RTX 30 e RTX 40 anche per i modelli medio-gamma.

Scendendo più nello specifico, la NVIDIA GeForce RTX 3090 è crollata dell'11% nel giro di una sola settimana, con un prezzo che scende da 960 a 860 Dollari sui mercati internazionali. Cali più contenuti per la RTX 3080 in tutte le sue versioni, il cui prezzo è sceso del 2% circa rispetto a prima del lancio delle RTX 40. Più ingenti sono invece gli sconti sulle schede di fascia medio-bassa: per esempio, la RTX 3060 Ti è calata dell'11%, mentre la RTX 3070 è scesa del 7,5% e la RTX 3050 dell'8,5% in pochi giorni.

Lo stesso trend vale anche per AMD, nonostante il lancio delle GPU Radeon RX 7000 non si sia ancora verificato: in questo caso, sono le schede di fascia alta a rimanere invariate di prezzo, con la Radeon RX 6950XT che è addirittura aumentata del 4,5%. La fascia media e quella bassa, invece, hanno vissuto delle notevoli contrazioni, con la Radeon RX 6750XT, la RX 6700XT e la RX 6700 sprofondate del 15% circa dopo l'annuncio della nuova generazione di GPU del Team Verde.