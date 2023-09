Schede video: è iniziato un nuovo shortage, ma stavolta riguarda le GPU IA di NVIDIA

Le ultime stime di NVIDIA sulla crescita dell'IA sono rosee: il settore raddoppierà in termini di dimensioni nei prossimi dieci anni, secondo il Team Verde. A funestare le previsioni della compagnia, però, è la realtà dei fatti: secondo TSMC, infatti, al momento è in corso uno shortage di GPU NVIDIA per l'IA che difficilmente si risolverà a breve.

Durante un'intervista rilasciata a Nikkei, il Chairman di TSMC Mark Liu ha spiegato che al momento la produzione di GPU per l'IA di NVIDIA è insufficiente a soddisfare la domanda, aggiungendo anche che le cose non cambieranno molto presto. "Il problema non è la mancanza di chip per l'IA [come invece avvenuto durante lo shortage di GPU da gaming, causato dalla mancanza di chip], ma la carenza di capacità di packaging CoWoS".

Con queste parole, Liu intende dire che sono le ridotte capacità di packaging chip-on-Wafer-on-Substrate delle linee produttive il problema principale per le forniture globali di Chip per l'IA del Team Verde. "Al momento, non possiamo rispondere al 100% dei bisogni dei nostri clienti, ma stiamo provando a garantirne almeno l'80%. Pensiamo che si tratti di un fenomeno temporaneo. Dopo la nostra espansione nel settore del packaging dei chip, il problema dovrebbe alleviarsi", spiega il dirigente del colosso taiwanese dei chip.

Sfortunatamente, una soluzione allo shortage arriverà tra 18 mesi o più. TSMC è la maggiore produttrice di chip per l'IA di NVIDIA, focalizzandosi in particolare sulle CPU H100, H800 e A100 del Team Verde. Queste soluzioni, insieme a quelle di aziende quali AMD, Amazon Web Services e Google, utilizzano il packaging CoWoS, una tecnologia che al momento TSMC non riesce a fornire su scala tanto ampia quanto richiesto dai suoi clienti.

Il problema principale sarebbe che la domanda di tecnologie packaging CoWoS è triplicata nel primo trimestre di quest'anno rispetto a quella fatta registrare nel 2021: si tratta ovviamente di una conseguenza del boom, per larga parte imprevisto, dell'IA. TSMC ha già investito poco meno di tre miliardi di Dollari nel miglioramento delle sue linee produttive, ma ci vorrà almeno un anno e mezzo perché i risultati si facciano sentire.