Schede video Intel Arc verso un nuovo rinvio: software e driver sarebbero in ritardo

Brutte notizie per i fan di Intel: dopo che un leak ci aveva convinto che il lancio delle GPU Intel Arc desktop fosse ormai prossimo, oggi arriva un'importante smentita a riguardo. Nello specifico, pare che le schede video di Intel arriveranno ad agosto o a settembre, con un'uscita fissata al termine dell'estate.

A riportare l'indiscrezione è il portale Igor's Lab, che spiega di essere stato contatto da diverse fonti, tutte concordi sul posticipo delle GPU. A peggiorare le cose, poi, sarebbe il fatto che l'hardware delle schede video sia pronto, ma il loro lancio sarebbe stato posticipato dal secondo trimestre del 2022 (che finirà a giugno) al terzo (che finirà a settembre) per via di problemi software.

Al momento, comunque, Intel non ha rilasciato informazioni circa un possibile posticipo delle sue GPU di nuova generazione, che rimangono formalmente ancora previste per il secondo trimestre del 2022. Secondo alcune fonti, le schede Intel Arc per PC desktop potrebbero essere presentate al Computex 2022, fissato tra il 24 e il 27 maggio prossimi, e dovrebbero ricevere una release graduale nei mesi successivi, dunque tra giugno e settembre, a cavallo tra Q2 e Q3 del 2022.

Intanto, comunque, le GPU Intel Arc per laptop sono già in commercio, benché a prezzi decisamente non per tutti. A far temere che il rumor di Igor's Lab sia veritierio, però, è che negli scorsi giorni Intel abbia mancato una scadenza auto-imposta per i driver delle GPU Arc, come riportato da Tom's Hardware.

È ormai evidente da diversi mesi che la realizzazione di software e driver Intel stia incontrando problemi di sviluppo, al punto che, secondo Igor's Lab, le specifiche tecniche e l'hardware delle GPU Arc sarebbero finalizzati ormai da tempo, ma il loro lancio sarebbe stato messo in attesa del completamento della produzione dei software necessari per le schede fin dal day one.