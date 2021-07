Schede video introvabili: dove comprarne una? 11enne scopre un 'trucco'

Nonostante si stia finalmente muovendo qualcosa per il mercato delle GPU, comprare una scheda video al giusto prezzo non è esattamente semplice. Purtroppo non esiste un metodo "magico" per effettuare quest'operazione, ma un ragazzino 11enne ha scovato un "trucco" per avere il PC da gaming che tanto desiderava.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PCMag, Ricardo Santana, che abita in Orlando (Florida) ed è un appassionato di videogiochi, non riusciva, un po' come tutti, ad acquistare una GPU della serie NVIDIA GeForce RTX 3000. D'altronde, il periodo non è dei migliori in termini di disponibilità: pensate che negli Stati Uniti d'America alcuni negozi sono stati "presi d'assalto" per via del restock di queste schede video.

Tuttavia, l'11enne ha deciso di non demordere, cercando di capire come ottenere la tanto agognata EVGA RTX 3090 che i genitori avevano finalmente deciso di comprare. Il tempo libero a disposizione del giovane in questo periodo estivo gli ha dunque consentito di "studiare" per bene il portale ufficiale di Newegg, uno dei rivenditori più noti negli USA.

Quest'ultimo da mesi vende un numero limitato di GPU su base quotidiana. Tuttavia, stando alle stime, ad aprile 2021 oltre 100.000 persone hanno cercato di ottenere una scheda video in questo modo. Capite bene che le chance sono "ristrette" e infatti Ricardo Santana e suo padre sono rimasti "senza scheda video" per parecchio tempo.

La "svolta" è arrivata a luglio 2021: il ragazzino ha scoperto che Newegg consente agli utenti di "assemblare" un PC, nonché che era possibile selezionare proprio la scheda video che voleva. Tuttavia, di default il portale ufficiale del rivenditore consente di acquistare la GPU solamente in "bundle" con gli altri componenti. Inoltre, questo servizio prevede un costo ulteriore per l'assemblaggio.

L'11enne chiaramente non voleva tutto questo, ma solamente la scheda video. Per questo motivo, il ragazzino ha cercato di trovare un modo per aggiungere al carrello solamente la GPU. Alla fine, Ricardo Santana ha scoperto un "trucco" per fare questo: passare per l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di Newegg, recarsi nella sezione per assemblare un PC e selezionare una scheda video. Così facendo, risultava possibile aggiungere alcuni modelli in modo singolo al carrello.

Una volta riuscito ad aggiungere la scheda video al carrello, il ragazzino è tornato dal padre, per certi versi incredulo, per fargli completare la transazione. In questo modo, la GPU è arrivata a casa di Ricardo Santana in pochi giorni.

Il padre dell'11enne ha poi contattato PCMag per fornire dettagli in merito al "bug" scovato. La conseguente pubblicazione dell'articolo ha consentito ad altri utenti di acquistare delle schede video tramite questo metodo. Tuttavia, il team di Newegg si è accorto sin da subito della questione e dopo un'ora ha sistemato il "problema". Andrew Choi, Senior Brand Manager di Newegg, ha affermato che solamente un numero ridotto di persone è riuscito ad acquistare GPU in questo modo, complimentandosi con il giovane Ricardo Santana per aver trovato un metodo così "astuto" e per averlo "portato alla luce".