Schede video introvabili sul mercato: vi spieghiamo perchè

Dopo il nostro articolo in cui abbiamo spiegato perchè le GPU sono introvabili, è disponibile sul nostro canale ufficiale YouTube il video speciale in cui facciamo il punto sulla carenza di disponibilità delle GPU di nuova generazione.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, infatti, la pandemia è solo uno dei tanti motivi che hanno portato a questa situazione complessa che potrebbe protrarsi per tutto il 2021.

Hanno infatti avuto un ruolo importante in questa carenza anche le criptovalute, il Bitcoin in primis, che in questi giorni è al centro di un vero e proprio rally a seguito del maxi acquisto da parte di Tesla ed i tweet di Elon Musk, a cui si sono aggiunti gli annunci di Mastercard e di Twitter che intende utilizzarlo per pagare i dipendenti. I miner a quanto pare hanno ovviato al problema puntando tutto sui notebook da gaming, ma è chiaro che tale situazione potrebbe non essere sostenibile per molto tempo.

Per tutti i dettagli su questa complessa situazione, vi consigliamo di leggere l'articolo linkato poco sopra e vedere il video.