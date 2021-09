Schede Video, numerose segnalazioni di pad termici installati male o assenti

Mentre ancora imperversa la crisi dei semiconduttori, che sembra poter andare talmente avanti da decretare un 2022 terribile per GPU e hardware, fra i vari problemi continuano a moltiplicarsi anche le segnalazioni di assemblaggio frettoloso o errato.

I feedback più recenti arrivano direttamente da Reddit, dove due utenti hanno voluto raccontare la loro esperienza. Si tratta di due casi isolati in cui i protagonisti, insospettiti dalle insolite temperature, hanno voluto indagare smontando le rispettive GPU e scoprendo degli errori di installazione dei pad termici sui moduli VRAM.

Nel caso dell'utente kamaloo92 su una colonna di moduli il pad termico era completamente assente. Obamaprism3 invece ha documentato di un pad termico montato in maniera talmente errata da essere finito addirittura in parte sopra al die della GPU. Entrambe le foto sono visibili in basso.

Negli ultimi mesi anche altri utenti hanno raccontato di esperienze similmente improbabili, tra cui il caso di una RX 6700XT reference che presentava ancora le pellicole sui pad termici, oppure quello di una RTX 3090 Founders Edition al cui interno era stato rinvenuto il dito di un guanto in lattice. In tutti i casi, per fortuna, si è trattato di utenti sufficientemente esperti da riuscire a risolvere il problema. L'unica speranza è che rimangano casi isolati. Dopotutto, a fronte di un'annata in cui la produzione è letteralmente alle stelle con spedizioni record di schede video, episodi sporadici di questo genere non possono mai essere scongiurati del tutto.