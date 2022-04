Schede video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti in sconto su Amazon, fino 20% in meno

Dopo avervi segnalato nella mattinata di oggi, 13 aprile 2022, gli sconti Amazon su iPhone 13 Mini e iPad Mini 2021, torniamo sullo stesso portale di e-commerce per due offerte molto particolari che risulteranno di particolare gradimento di chi è ancora alla ricerca di NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti a prezzi più accessibili.

Sconti Amazon su schede video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Zotac - Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo NVIDIA 8GB GDDR6X: 898,99 Euro (928,99 Euro)

AMP Holo NVIDIA 8GB GDDR6X: 898,99 Euro (928,99 Euro) ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC Edition Scheda Grafica, 8 GB GDDR6X, PCIe 4.0, 2 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 1.4a, OpenGL 4.6, Overclock, Tre Ventole, PSU Consigliata 750W, GPU Tweak II, Nero: 885,99 Euro (1.087,58 Euro)

Come noterete, le offerte che abbiamo ripreso non sono particolarmente notevoli: nel primo caso si parla di 30 Euro in meno, mentre nel secondo del 20% in meno circa. Capirete bene, tuttavia, che allo stato attuale è pressoché impossibile – a meno che non si sia particolarmente vigili – procurarsi delle schede video RTX 30 al prezzo di listino tramite il sito NVIDIA; pertanto, le versioni personalizzate a prezzi più elevati sono la “safe bet” per tutti coloro che necessitano di una scheda grafica di ultima generazione.

In entrambi i casi abbiamo poi riportato i prezzi proposti da Amazon e non da rivenditori di terze parti, cosicché la vendita e consegna rientrino entrambe nelle competenze del gigante di Seattle, decisamente più affidabile di negozi terzi poco conosciuti. Il pagamento potrà poi essere effettuato a rate con Cofidis e la consegna avverrà senza costi aggiuntivi nel caso dei clienti Prime.

