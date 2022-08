Schede video NVIDIA RTX 30 MSI in offerta su Amazon, fino 600 Euro in meno

Siete stanchi di aspettare e volete acquistare una nuova scheda video NVIDIA della serie RTX 30 per il vostro PC da gaming? Siete fortunati, poiché su Amazon in queste ore potete trovare proprio diverse schede MSI GeForce RTX 30 a ottimi prezzi, tanto che in certi casi si raggiunge il prezzo più basso di sempre.

Nell’insieme di schede grafiche NVIDIA di ultima generazione in offerta su Amazon, e mentre la piattaforma propone anche 5 computer portatili MSI al prezzo minimo storico, queste sono le varie unità personalizzate dal produttore asiatico al miglior prezzo e vendute e spedite dalla società di Seattle:

MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR Scheda Video Gaming 8GB GDDR6, 1695MHz, 3x DisplayPort, HDMI, 3x Ventus Fans: 759 Euro (844,30 Euro)

VENTUS 3X 8G OC LHR Scheda Video Gaming 8GB GDDR6, 1695MHz, 3x DisplayPort, HDMI, 3x Ventus Fans: 759 Euro (844,30 Euro) MSI GeForce RTX 3070 Ti Gaming X Trio 8G, ‎Nero: 795,53 Euro (1.251,72 Euro)

MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR Gaming Scheda grafica - NVIDIA RTX 3080 LHR, GPU 1740 MHz, memoria GDDR6X da 10 GB: 1.109,99 Euro (1.379,40 Euro)

MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 12G: 1.468,99 Euro (2.072,30 Euro)

Nello specifico, la RTX 3060 Ti e la RTX 3080 Ti raggiungono il prezzo più basso di sempre. La consegna è assicurata a costo zero e in un giorno, a patto che siate abbonati a Prime, e il pagamento può essere completate a rate Tasso Zero con Cofidis. Attenzione al rivenditore selezionato automaticamente dal sito: in alcuni casi, al posto di Amazon viene scelto un negozio di terze parti che potrebbe essere inaffidabile, quindi dovrete cliccare sulla lista di venditori e scegliere Amazon.

Purtroppo il gigante fondato da Jeff Bezos non indica alcuna data di conclusione di queste promozioni; per questa ragione, ci sentiamo di consigliarvi di tenere d’occhio i modelli sopra citati e valutare attentamente l’acquisto in queste ore.

Se invece cercate nuove memorie RAM, eccovi alcune RAM DDR5 Corsair al prezzo più basso di sempre.