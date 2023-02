Schede Video NVIDIA RTX con memorie 'false': il curioso caso su Aliexpress

In attesa del keynote di Jensen Huang alla GTC 2023, in cui è possibile che vedremo anche nuove schede video con architettura Ada Lovelace, arrivano pessime notizie dall'Asia e, per l'esattezza, da Aliexpress.

A quanto pare, sul noto store online fondato dal leggendario Jack Ma sono state vendute delle schede video non del tutto legittime in ogni loro parte. Per l'esattezza, un venditore avrebbe commercializzato delle RTX Serie 20 con moduli di memoria letteralmente "stampati" per ingannare eventuali acquirenti.

Se ben ricordate, all'alba della prima generazione RTX destarono preoccupazione alcuni lotti di schede dotate di moduli di memoria Micron fallati. Questa notizia fece il giro del mondo, portando la stessa NVIDIA a spostarsi verso Samsung per le sue memorie GDDR6.

Sebbene i problemi si rivelarono poi non del tutto legati alle memorie di Micron, questo ha portato alcuni venditori a mascherare le memorie presenti sulle loro schede in modo da renderle più appetibili alla clientela, un po' come accadde per le schede video dipinte per mascherarne l'utilizzo in mining rig.

A smascherare il trucco in diretta è stato lo youtuber spagnolo Paulo Gomes, il quale ha mostrato nel video che troverete in calce come sotto la scocca della sua RTX 2080 Ti si nascondessero proprio dei chip corrispondenti al lotto difettoso, opportunamente nascosti tramite uno sticker termoadesivo.

Nonostante ciò, ricordiamo che di recente i ragazzi di Linus Tech Tips si sono lanciati in un'analisi dei benefici e rischi sull'acquisto di schede video usate per il mining, con risultati incoraggianti.