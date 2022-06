Schede video NVIDIA RTX serie 30 ASUS in offerta su Amazon, fino 490 euro in meno

Oltre alle schede video RTX 3070 Ti e 3080 Ti al prezzo di listino sul sito ufficiale, disponibili grazie a un calo d’interesse da parte di scalper e miner di criptovalute, potete trovare in rete - in particolar modo su Amazon - diverse schede video ASUS RTX serie 30 in offerta, dalla RTX 3060 entry-level alla più potente 3080.

Sconti Amazon su schede grafiche ASUS RTX serie 30

ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition Scheda Grafica, 12GB GDDR6, PCIe 4.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, PSU Consigliata 750W, RGB, GPU Tweak II, Ventole Axial Tech, LHR, Nero: 579,93 Euro (669,93 Euro)

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC Edition Scheda Grafica, 8 GB GDDR6X, PCIe 4.0, 2 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 1.4a, OpenGL 4.6, Overclock, Tre Ventole, PSU Consigliata 750W, GPU Tweak II, Nero: 874,63 Euro (1.087,58 Euro)

ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 3080 OC Edition Scheda Grafica, 12 GB GDDR6X, PCIe 4.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, PSU Consigliata 850W, Super Alloy Power II, GPU Tweak II, LHR, Nero: 1.407 Euro (1.900,06 Euro)

Il prezzo minimo storico non si tocca in alcun caso, ma dobbiamo ammettere che ci si avvicina non poco con questi tagli offerti dal gigante dell’e-commerce. Peraltro, segnaliamo che esso stesso si occuperà di vendita e spedizione per ciascuna scheda grafica ASUS RTX 30 citata; l’unica nota riguarda il modello RTX 3060 V2 OC Edition, il quale viene venduto e spedito dalla filiale britannica di Amazon. Pertanto, il prezzo è in realtà maggiorato alla luce dei costi di importazione.

La consegna è altrimenti garantita senza costi aggiuntivi a tutti i clienti abbonati a Prime e il pagamento potrà essere effettuato a rate Tasso Zero con Cofidis o secondo il piano della società statunitense, sempre senza interessi.

Rimanendo in casa NVIDIA, proprio pochi giorni fa ha reso ufficiale la GeForce GTX 1630.