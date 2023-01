Schede video: ecco perché il metallo liquido non può essere usato ovunque

Se da un lato è vero che sempre più notebook usano metallo liquido come tramite termoconduttivo e persino le console di nuova generazione di Sony e Microsoft hanno mostrato interesse per questa soluzione, non si tratta della panacea per tutti i mali.

La sua straordinaria efficienza va controbilanciata, infatti, con le proprietà tipiche dei metalli che la compongono, tra cui il Gallio che può reagire con altri metalli come l'alluminio di cui sono composte tipicamente le interfacce degli impianti di dissipazione. A contatto, avviene un fenomeno fisico di diffusione granulare che porta al deterioramento della porzione di dissipatore a contatto con il metallo liquido che, con il tempo, comporta danni irreversibili allo stesso.

Nell'ultimo video di der8auer possiamo osservare questo fenomeno in maniera particolarmente chiara, mentre lo specialista è intento a comprendere la causa dei malfunzionamenti di una RTX 2060 funzionante ma che iniziava a dare i primi segni di instabilità, con temperature superiori ai 100 °C e conseguente throttling.

Per risolvere il problema, o meglio tamponarlo, è stato consumato un sottile strato della piastra di alluminio in modo tale da eliminare la porzione corrosa dal contatto prolungato col Gallio. Naturalmente, la GPU è rimasta fortunatamente illesa e potrà recuperare piena funzionalità. L'approccio utilizzato è senz'altro interessante, ma non tutti hanno a disposizione un incisore CNC: qualora dovesse capitarvi una situazione del genere con un prodotto di seconda mano, il consiglio migliore che si possa dare è quello di provvedere alla sostituzione del pezzo o con un ricambio ufficiale oppure con un dissipatore aftermarket compatibile.

Come sempre vi lasciamo il video completo in calce e vi ricordiamo che di recente c'è stato un lungo dibattito in merito all'utilizzo del metallo liquido sull'ultima console Sony e sulla sua pericolosità con il dispositivo disposto in piedi. A ogni modo, se la console non è mai stata manomessa è assolutamente sicuro usare PS5 in verticale poiché sono previsti dei sistemi di sicurezza anti-leakage.