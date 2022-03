Schede video, prezzi in calo del 25% da inizio 2022: stiamo tornando alla normalità?

Dopo aver scoperto che il mercato delle schede video è in ripresa e che ha quasi raggiunto i livelli di inizio 2021 nel mese di febbraio, altre notizie incoraggianti arrivano dalle analisi di settore relative alla disponibilità ed ai prezzi delle GPU sul mercato internazionale.

Nella giornata di oggi, infatti, è stato pubblicato il consueto report bi-settimanale di Tom's Hardware sulla disponibilità di schede grafiche negli Stati Uniti, che indica che la situazione dei prezzi delle GPU è molto migliorata in America, dopo che a febbraio anche il mercato europeo delle GPU aveva dato importanti segni di ripresa.

A quanto pare, tutte le GPU più recenti sono scese di prezzo nelle ultime due settimane rispetto ai valori del mese di febbraio. I cali più pronunciati si sono verificati, come sempre, sulle schede video entry-level, con la RX 5500 XT che ha visto una diminuzione del prezzo del 20%, arrivando a toccare valori vicini al MSRP: non c'è dunque da stupirsi se, in Germania, le GPU AMD sono vendute a prezzi irrisori, persino al di sotto di quello consigliato dal produttore.

In media, comunque, i prezzi sono calati del 9% rispetto allo scorso mese, oppure dell'8% se l'analisi si limita alle GPU di nuova generazione, ovvero alle RTX di Serie 30 di NVIDIA e alle Radeon RX 6000 di AMD. Probabilmente, ciò è anche dovuto all'avvicinarsi del lancio delle nuove GPU AMD Radeon RX 6X50, che dovrebbe essere fissato al mese di aprile.

Allargando l'analisi al periodo compreso tra la fine del 2021 e oggi, invece, i prezzi sono scesi in media del 25%, un dato estremamente significativo e che indica un trend di discesa sostenuto e prolungato, che lascia sperare nel possibile ritorno alle condizioni pre-pandemiche del mercato nel giro di qualche mese.