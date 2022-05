Schede video, prezzi ancora in calo per le NVIDIA GeForce ed AMD Radeon

Come da protocollo, 3DCenter ha pubblicato il rapporto mensile relativo all’andamento dei prezzi delle schede video sul mercato. Ancora una volta, i dati mostrano il calo ed un ritorno quasi ai livelli MSRP per il mercato da gaming.

Nel rapporto si vede che i prezzi delle GPU AMD Radeon e NVIDIA GeForce continuano a scendere, un andamento certificato anche dal grafico che trovate in calce e che non sorprende visto che si tratta di una tendenza a cui stiamo assistendo dalla fine del 2021.

Nello specifico, i prezzi delle NVIDIA GeForce RTX Serie 30 sono superiori del 14% rispetto al prezzo consigliato, mentre le serie Radeon RX 6000 sono in media superiori del 6% rispetto ai prezzi MSRP.

Non si tratta però dell’unica buona notizia: è in miglioramento anche l’offerta di GPU e come spiegato nello stesso rapporto sono pochi i punti vendita a livello mondiale in cui non sono disponibili schede grafiche sugli scaffali, una situazione praticamente impossibile da trovare fino a pochi mesi fa. A riguardo viene anche citata la campagna Pronte e In Stock di NVIDIA, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine in passato e che ogni settimana propone nuovi modelli a prezzi di listino, in particolare quelli custom. Qualche giorno fa invece AMD ha sganciato il primo drop di Maggio 2022.