Schede video: i prezzi 'diminuiranno vertiginosamente' prima o poi, secondo una ricerca

Mentre nella giornata di ieri uno studio spiegava che nel 2021 sono state vendute 50 milioni di schede video, arrivando quasi a ribaltare la narrativa di un mercato dove le GPU sono introvabili, oggi una seconda ricerca sembra suggerire che a breve i prezzi delle schede grafiche potrebbero diminuire drasticamente.

Anche questa seconda ricerca è stata pubblicata da Graphic Speak e riporta anzitutto che negli ultimi anni i prezzi delle GPU NVIDIA e AMD sono aumentati vertiginosamente. Ciò, secondo il redattore dello studio, il Dr. Jon Peddie, sarebbe stato causato da due fattori principali, ovvero l'aumento generalizzato dei prezzi dell'elettronica di consumo negli anni e, specie nell'ultimo periodo, la riduzione delle scorte causata dall'emersione di settori alternativi a quello consumer, come quello del mining di criptovalute.

I dati di Peddie, che mostrano una correlazione quasi lineare tra l'aumento di prezzo di Ethereum e quello delle schede video, sembrano spiegare che l'alta domanda da parte dei gamer e quella ancora più elevata da parte del settore del mining siano alla base dei rincari degli ultimi mesi, resi ancora peggiori dagli scalper di GPU.

Sempre in termini numerici, il prezzo medio di vendita delle GPU era di 400 Dollari nel 2019, mentre nel 2020 è passato a 700 Dollari, con un aumento del 75%. Nel 2021, fortunatamente, l'aumento del prezzo di vendita medio si è ridotto, attestandosi intorno agli 800 Dollari, come potete vedere dal grafico in calce a questa notizia.

Secondo Peddie, comunque, la crisi dei semiconduttori sarebbe un evento solo secondario nella spiegazione dei vertiginosi aumenti di prezzo delle GPU, nonostante venga da molti considerata ancora il motivo principale dei loro rincari. Al contrario, essi sarebbero causati primariamente dai miner e dagli scalper e, successivamente, dal naturale aumento dei prezzi dell'elettronica di consumo negli ultimi anni.

Ciò, però, significa anche che una volta che il mercato del mining sarà saturo e le disponibilità delle schede video torneranno ai valori pre-pandemici, i prezzi delle GPU si abbasseranno rapidamente, mentre gli scalper non avranno più senso di esistere: non a caso, nelle scorse settimane persino gli scalper hanno abbassato i prezzi delle loro schede video.