Schede video, prezzi in picchiata per NVIDIA ed AMD: fino al 90% dell'MSRP

Proprio qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia relativa al crollo dei prezzi delle schede video, che fino a qualche mese fa era assolutamente impensabile ed ora vede i negozi rifiutarsi di venderle a causa dei costi troppo bassi. Ebbene, oggi arrivano degli altri dati che confermano tale situazione.

Secondo quanto riportato da 3DCenter, i prezzi delle GPU NVIDIA ed AMD starebbero continuando a scendere, in quanto i produttori starebbero cercando di ripulire l’inventario per fare spazio ai prodotti di nuova generazione. Il trend è assolutamente incredibile: i prezzi delle GPU dell’attuale generazione sono scesi al di sotto del 90% dell’MSRP.

Nelle ultime settimane però si è registrato anche un calo della domanda, in quanto evidentemente anche gli utenti sono in attesa dei nuovi modelli. Per questo motivo, NVIDIA ed AMD hanno proposto delle promozioni speciali con giochi ed altri vantaggi ma i risultati non sono stati quelli sperati.

I produttori inoltre avrebbero anche notificato ai loro partner alcuni tagli di prezzo aggressivi, come ultimo tentativo per sbarazzarsi delle scorte in magazzino. Questa strategia ha fatto scendere i prezzi delle GPU al di sotto del 90% dell’MSRP: la serie NVIDIA GeForce RTX 30 viene venduta ad un prezzo medio inferiore dell’87% rispetto a quello consigliato, mentre per la Radeon RX 6000 è dell’84%. Per le schede NVIDIA, la gamma principale della serie GeForce RTX 30 è disponibile a un prezzo compreso tra il 15 ed 40% al di sotto di quello consigliato. La scheda che ha registrato il calo di prezzo maggiore è la RTX 3090 Ti che ora è venduta a meno del 41% rispetto al suo prezzo consigliato.