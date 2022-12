Altro che schede video: l'ultimo prodotto di NVIDIA è un trattore!

Archiviato il lancio delle RTX 4080 e 4090 di NVIDIA, scopriamo oggi che NVIDIA ha presentato il suo primo trattore... più o meno. Stiamo parlando del trattore robot totalmente automatizzato Monarch MK-V, realizzato da Monarch Tractors e gestito da un "cervello" digitale made by NVIDIA.

Il cuore del Monarch MK-V, infatti, è un chip NVIDIA Jetson per l'Intelligenza Artificiale: l'ultima generazione di chip Jetson di NVIDIA è stata lanciata lo scorso marzo dal colosso di Santa Clara, ed è pensata per il settore dell'automotive e delle auto a guida automatico. Oppure dei trattori a guida automatica, a quanto pare.

Il CEO di Monarch, Praveen Penmetsa, ha spiegato "il chip NVIDIA Jetson permette a Monarch MK-V di far girare applicazioni per l'IA in tempo reale e a bassa latenza, conservando al contempo dell'energia per aumentare la sua batteria e la durata di ogni singolo lavoro". Insomma, per come ne parla Penmetsa, il MK-V potrebbe essere un vero e proprio gioiello della tecnologia agricola.

Ogni Monarch MK-V monta sei systems-on-module Jetson Xavier NX, che gli permettono di utilizzare l'IA per analizzare i video registrati dalle fotocamere presenti sul trattore, garantendo così una navigazione in guida autonoma dei campi e il completamento di lavori che solitamente richiederebbero un intervento umano. L'uso dell'IA e delle fotocamere è particolarmente importante nelle zone rurali, dove spesso non vi è alcun segnale GPS, che dunque non può essere utilizzato in maniera consistente per "guidare" un trattore da remoto.

NVIDIA e Monarch, inoltre, hanno spiegato che "il trattore raccoglie e analizza i dati dei campi di grano di giorno in giorno, processando dati rilevati da equipaggiamenti di attuale e di prossima generazione tramite i loro sensori e fotocamere. Questi dati possono essere utilizzati per degli aggiustamenti in tempo reale, per delle stime della produzione del campo sul lungo termine, ma anche per monitorare l'attuale crescita delle piante e la salute del grano".