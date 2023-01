Schede video, quali si rompono più facilmente? Lo studio tra le custom

Mentre i problemi di surriscaldamento per le Radeon RX 7900 continuano a far discutere, una nuova analisi di uno store svizzero mette in luce un altro aspetto sul fattore "schede video" che potrebbe stare particolarmente a cuore agli appassionati.

Si parla, in particolare, del grado di affidabilità inteso in percentuali di "rientro" per prodotti difettosi dopo l'acquisto. La classifica pubblicata da Digitec tiene in considerazione prodotti di vario genere, anche professionali. Non è un caso, perciò, che al primo posto con un tasso di rientro pari allo 0% ci sia Dell, marchio noto per la sua grandissima esperienza e capacità di progettazione.

Seguono, con un tasso inferiore all'1% produttori come AsRock, Gainward, Inno3D, Palit, HP e PNY. Dall'altro lato, invece, le performance "peggiori" sono offerte da XFX e Sapphire, seguite subito dopo dai prodotti reference di AMD, tutti al di sopra del 2% per le ragioni più svariate ma non dev'essere certamente un caso che anche i partner menzionati ricadano sotto l'ombrello del team rosso.

Nella forbice tra l'1% e il 2% troviamo il resto della squadra, con MSI, Zotac e Asus che sembrano performare in maniera sorprendente se si pensa al loro tasso di diffusione. Appena al di sotto di AMD, invece, con l'1,8%, troviamo Gigabyte.

Proseguendo con l'analisi, un altro punto essenziale per gli utenti riguarda il tempo da attendere prima di riavere tra le mani il proprio prodotto. A farla da padrona qui è Sapphire che richiede appena 3 giorni dalla ricezione della merce alla restituzione all'utente, mentre tutti gli altri brand ci mettono un minimo di 9 giorni per processare i prodotti rientrati per difetti di conformità, mentre brand come AsRock e Dell sono da escludere dall'equazione per via dell'impossibilità di impostare delle vere e proprie statistiche in tal senso.

Molto diverso il discorso sulle schede madri, dove la migliore per affidabilità risulta MSI, seguita subito dopo da Asus e Gigabyte, mentre i tempi di elaborazione in questo caso sono dominati proprio da quest'ultima con appena 3 giorni.

Questa interessante statistica arriva ad appena un mese dalla pubblicazione dei dati sulla frequenza dei difetti di fabbrica dell'hardware mostrati da un retailer delle Filippine, che li ha raccolti nel corso degli ultimi quattro anni.