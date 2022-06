Schede video RTX 3060 e 3070 in sconto su Amazon, raggiunto il minimo storico!

L’importante calo di prezzo delle schede video NVIDIA e AMD visto in questi giorni anche dagli analisti del settore sta portando anche i principali rivenditori in Italia a proporle a cifre molto più accessibili. Per esempio, su Amazon potete trovare alcune NVIDIA GeForce RTX 3060 e 3070 vicine al minimo storico.

Le schede video NVIDIA RTX 3060 e 3070 in offerta sono le seguenti:

Gigabyte, Scheda grafica GeForce RTX 3060 VISION OC, 12 GB, V2 LHR: 542,03 Euro

Gigabyte AORUS GeForce RTX 3060 Elite 12 GB V2 LHR Scheda grafica: 622,98 Euro

MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G OC LHR: 698,41 Euro

Al prezzo più basso di sempre, secondo i dati forniti da Keepa, si trova la variante AORUS della RTX 3060 firmata Gigabyte. Attenzione però alla versione Vision OC, disponibile ad appena 0,72 euro in più e, di conseguenza, considerabile anch’essa estremamente vicina al minimo storico. Nel mentre, la MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G OC LHR è venduta a circa 243 Euro in meno rispetto al prezzo originale posto dalla società di Seattle.

Peraltro, quest’ultima si occupa di vendita e spedizione (con consegna gratuita ai clienti Prime) per ciascuna scheda video di ultima generazione citata. Insomma, ci si può fidare ciecamente della bontà delle promozioni.

In tutto ciò, da Euronics potete trovare diverse MSI RTX serie 30 in offerta.