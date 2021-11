Schede video, scalper impazziti in Asia: modelli di 4-5 anni fa a prezzi folli

Le continue difficoltà sul mercato delle schede video, tra aumenti di prezzi e disponibilità alquanto bassa, si fanno sentire in tutto il mondo, ma in Pakistan e nell’Asia meridionale la situazione è drastica. Anche distributori ufficiali principali stanno seguendo lo stile degli scalper, chiedendo cifre folli per modelli di 4-5 anni fa.

Come riportato da Wccftech, infatti, anche alla fine del 2021 sia rivenditori che distributori ufficiali stanno applicando tattiche di scalping proponendo sul mercato schede video di generazioni ormai datate a prezzi estremamente elevati. Alcuni esempi? Per quanto riguarda AMD, è possibile trovare modelli come RX 480 a 585 Dollari, ma anche RX 570, RX 590, RX 5600 XT e RX Vega 64. Per giunta, sono tutti senza garanzia e alcuni rivenditori inseriscono nei cataloghi anche i rispettivi hashrate. In altre parole, il segmento di mercato a cui puntano è ovviamente quello dei miner.

Ancora, i distributori comunicano agli interessati acquirenti che il pagamento deve essere effettuato esclusivamente in contanti e le scatole consegnate non saranno quelle retail di partner come Sapphire, Palit e altri ancora, bensì confezioni generiche.

Un altro distributore ufficiale ASUS propone invece GPU NVIDIA GeForce a cifre spropositate. Per esempio, la GeForce GTX 1660 Ti viene venduta a 850 Dollari; in questo caso, però, la garanzia non manca e c’è la certezza che si tratti di modelli nuovi di zecca. Tuttavia, come avrete notato, il prezzo posto dal rivenditore è identico a quello consigliato da NVIDIA per l’ultimissima RTX 3080.

Scendendo nel dettaglio della vendita da privati, le cifre proposte sono ancora più elevate e i margini di sicurezza praticamente assenti. Fortunatamente per noi occidentali, si tratta di una situazione attualmente limitata all’Asia meridionale e al Medio Oriente. Ciononostante, è un segnale del tutto negativo per il futuro del mercato GPU su scala globale.

Nel frattempo, si parla delle nuove Intel ARC Alchemist apparse in altre fotografie. Aiuteranno a migliorare la situazione attuale? Staremo a vedere.