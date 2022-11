Schede video, situazione critica: l'ultimo trimestre è 'il peggiore dal 2009'

Dopo il crollo dei prezzi delle schede video delle ultime settimane, che ha fatto seguito all'annuncio della nuova generazione di GPU AMD e NVIDIA, arriva oggi la consueta analisi trimestrale del mercato delle schede grafiche, che anche per il terzo trimestre del 2022 non porta buone notizie per le aziende che vi operano.

L'analisi di mercato arriva da Jon Peddie Research, e si rifà al Q3 2022, ovvero al periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre di quest'anno, coprendo le GPU prodotte da Intel, NVIDIA e AMD. Come ampiamente prevedibile, il quadro che emerge dall'indagine di mercato non è dei migliori: al contrario, si parla di una contrazione su base annua del 25,1% del mercato. Nello specifico, il calo è stato del 15% sul settore desktop e del 30% circa sul settore laptop.

Lo stesso Jon Peddie ha definito quello che stiamo attraverso il "più grave crollo dal 2009", spiegando che la situazione attuale non ha precedenti (o quasi) nel mercato informatico. Il dato del settore delle GPU discrete è in effetti allarmante, visto che si parla di vendite per 14 milioni di schede video contro le 24 milioni piazzate nello stesso trimestre dello scorso anno, con un calo complessivo del 41,6%. Ovviamente, la contrazione è più grave nel settore delle grafiche discrete che in quello delle grafiche integrate, che costano meno e sono incluse nella gran parte dei desktop e laptop preassemblati in commercio.

Nonostante un quadro generale che non fa certo sorridere, NVIDIA sembra registrare performance migliori delle due compagnie rivali: il Team Verde, infatti, ha consolidato la sua dominanza, raggiungendo la percentuale record dell'88% delle schede video piazzate nel corso dell'ultimo trimestre. Male invece AMD, la cui posizione scende sotto il 10% del mercato complessivo, attestandosi su un misero 8%. Intel, invece, rincorre con il 4% del mercato.

Altra buona notizia è che, in termini di dati trimestrali, il Q3 2022 è stato un periodo migliore del Q2 2022: le vendite complessive delle GPU per desktop (discrete e integrate), infatti, sono aumentate da 26 milioni a 28 milioni. Nel settore laptop, invece, il calo continua: in un solo semestre, infatti, le GPU piazzate sono scese da 58 a 48 milioni.