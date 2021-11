Schede Video, street price di nuovo in aumento: RTX 3070 Ti sopra i 2000 euro

In attesa dell'arrivo sul mercato delle GPU Intel, torniamo ad affrontare l'annoso problema dell'incremento dei prezzi medi delle GPU AMD e NVIDIA grazie alle recenti analisi di mercato di 3DCenter, le cui stime sono relative ai mercati di Austria e Germania.

Ebbene, stando ai numeri riportati nel resoconto dettagliato del team, che troverete come sempre in calce alla notizia, i prezzi delle schede video di ultima generazione, vale a dire AMD Radeon RX con architettura RDNA2 e NVIDIA GeForce RTX con architettura Ampere, hanno ripreso a crescere e attualmente le quotazioni si aggirano intorno a quelle del periodo primaverile.

Alla recente flessione, infatti, avevano contribuito le restrizioni cinesi al mining di criptovalute con conseguente iniezione sul mercato dell'usato di migliaia di schede video di seconda mano, principalmente entro i confini asiatici ma parzialmente sufficiente a mitigare la domanda sino al minimo storico del 150% rispetto al MSRP.

Attualmente siamo oltre il 200% sulle Radeon Serie 6000 mentre le NVIDIA ci si avvicinano pericolosamente, con una crescita continua. Come suggerito in apertura, l'arrivo sul mercato della prima proposta da gaming del terzo player potrebbe a questo punto cambiare le carte in tavola. Ricordiamo che il rilascio dei primi esemplari dovrebbe avvenire all'inizio del 2022 con i primi avvistamenti delle Intel ARC Alchemist già avvenuti da qualche giorno.

Come suggerisce l'analisi di 3DCenter, alcuni modelli in particolare riescono a raggiungere quotazioni a dir poco fantascientifiche, con la RX 6800 e la sorella RX 6800 XT spesso più care anche della RX 6900, nonostante i costanti e continui drop di AMD sul sito ufficiale.

Quanto al team verde, invece, i risultati più clamorosi riguardano la RTX 3070 Ti con picchi fino a 2000 euro e la RTX 3090 che sfiora e supera anche i 4000.