Schede video usate per mining lavate con idropulitrice: attenti alle vendite online

L’effetto del lancio delle RTX 40 si sta manifestando, con schede video RTX 30 e RX 6000 a prezzi stracciati sui principali portali e-commerce. Attenzione però al mercato dell’usato, dove potrebbero esserci schede grafiche usate per il mining guaste: alcuni miner hanno pulito le GPU con delle idropulitrici!

No, non stiamo scherzando: su Twitter sono apparsi più video in cui si vedono interi rack di schede video NVIDIA GeForce RTX personalizzate Zotac lavati presumibilmente con acqua distillata tramite un’idropulitrice, ciò con ogni probabilità prima della vendita online su eBay o altri siti di e-commerce per l’usato. È chiaro che questi sistemi hanno funzionato in ambienti scarsamente ventilati con poca o nessuna pulizia regolare, come si vede anche dallo sporco che sembra uscire dai case.

Ovviamente i rischi di un processo simile sono danni a lungo termine ai circuiti e corrosione, praticamente inevitabili con un lavaggio del genere, senza considerare il tipo di lavaggio effettuato con un sistema simile. La raccomandazione è banale: se già in precedenza era sconsigliato acquistare GPU usate per il mining in quanto poco affidabili dopo lunghi periodi di attività intensa, ora è doveroso anche prestare estrema attenzione alle schede grafiche in vendita online su eBay e portali analoghi in quanto potrebbero avere ricevuto un trattamento di questo tipo.

Nel frattempo, in Cina si pensa al lancio di una GPU da gaming sviluppata a livello nazionale.