Quali sono le schede video più usate su PC? Non è più la GTX 1650

Il tradizionale sondaggio Steam per il mese di Marzo 2023 ci ha riservato tante sorprese: nel mercato dell'hardware è in atto un vero e proprio stravolgimento e il terremoto arriva in piena generazione Ada Lovelace; tuttavia, non è la Serie 40 di NVIDIA a dominare le classifiche.

Per mesi, se non anni, la classifica dell'hardware di Steam è stata dominata da questo trio:

NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce RTX 2060

Se la supremazia del team verde non è mai stata davvero messa in discussione dai competitor, per la nuova generazione è ancora molto presto per riuscire a raggiungere numeri in grado di impensierire i migliori pezzi d'hardware. A farlo, però, è stata un'altra soluzione casalinga: ricorderete, infatti, l'ottima scalata della RTX 3060 su Steam degli scorsi mesi. Ebbene, a due anni dal lancio, la piccola della serie Ampere ce l'ha fatta ed è oggi la scheda più utilizzata sulla piattaforma di Valve, con un balzo mese su mese del 6% e ora in cima con il 10,44% delle preferenze.

Queste le prime posizioni della nuova classifica di Steam, profondamente mutata per la prima volta da molti mesi:

NVIDIA GeForce RTX 3060 - 10.44%

- 10.44% NVIDIA GeForce RTX 2060 - 7.89%

NVIDIA GeForce GTX 1060 - 7.69%

NVIDIA GeForce RTX 3070 - 5.31%

- 5.31% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - 4.95%

NVIDIA GeForce GTX 1650 - 3.96%

- 3.96% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 3.09%

NVIDIA GeForce RTX 3060 (Notebook) - 3.03%

NVIDIA GeForce RTX 3080 - 2.57%

NVIDIA GeForce GTX 1660 - 2.50%

Notevole anche la strada fatta dalla RTX 3070, ma stupisce ancora di più la flessione della GTX 1650, che scende del -1,96%.

Insomma, il mercato delle GPU sta cambiando e dimostra, ancora una volta, di essere sorprendentemente dinamico. Del resto, capovolgimenti di fronte sono tutt'altro che rari, come dimostra anche la crescita della RTX 4070 Ti su Steam, che nel giro di qualche settimana è riuscita a superare la RTX 4080.