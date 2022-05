Quante schede video sono state vendute ai miner di criptovalute? NVIDIA potrebbe saperlo

Gli ultimi giorni si stanno rivelando particolarmente complessi per NVIDIA nel campo delle criptovalute, dal momento che solo ieri NiceHash ha sbloccato il mining sulle NVIDIA RTX 30, le GPU da gaming di attuale generazione della compagnia. Oggi, invece, la SEC americana riporta che l'azienda avrebbe oscurato i dati di vendita delle sue GPU nel settore crypto.

Nello specifico, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha messo sotto accusa NVIDIA per non aver operato un'opportuna distinzione tra le vendite delle sue GPU nell'ambito gaming e quelle nell'ambito crypto. L'azienda, infatti, avrebbe combinato i due settori nell'etichetta gaming quando ha riportato i propri dati finanziari agli investitori.

Il problema, però, è che non solo il settore del mining di criptovalute è diverso da quello videoludico, ma anche che esso è decisamente più volatile di quello del gaming. In particolare, secondo la SEC, NVIDIA avrebbe "pompato" i propri risultati di vendita in ambito gaming, convincendo gli investitori che l'azienda stesse vivendo una crescita molto sostenuta, utilizzando dati di vendita relativi al mining di criptovalute.

Ciò significa anche che NVIDIA saprebbe il numero di GPU vendute ai miner, che la stampa sperava sarebbe stato diffuso dalla SEC tra i documenti ufficiali delle indagini e del processo contro l'azienda. Tuttavia, riporta The Verge, l'azienda di Santa Clara avrebbe pagato 5,5 milioni di Dollari per un accordo con la Commissione, in modo da non vedere tale dato divulgato pubblicamente.

Probabilmente, la mossa di NVIDIA sarebbe legata al tentativo di preservare l'immagine dell'azienda dopo la recente scarsità di GPU causata proprio dal mining di criptovalute come Ethereum e che ha messo quasi sul piede di guerra molti videogiocatori contro produttori e rivenditori di schede grafiche, oltre che contro i miner di monete digitali. Al contempo, NVIDIA ha creato il blocco LHR per il mining, che però è stato bypassato nelle ultime ore.