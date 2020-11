È stato trovato uno scheletro molto raro di balena in Thailandia

A ovest di Bangkok, in Thailandia, è stato scoperto quello che sembra essere lo scheletro di una balenottera di Eden (Balaenoptera edeni). Le ossa - addirittura parzialmente fossilizzate - sono una scoperta rara, ha dichiarato alla BBC il ricercatore Marcus Chua dell'Università Nazionale di Singapore.

Le immagini della scoperta sono state condivise dal ministro dell'ambiente thailandese Varawut Silpa-archa. Secondo il politico, finora è stato recuperato più dell'80% dello scheletro, comprese vertebre, costole, pinne e una scapola. Si stima che la sola testa dello scheletro sia lunga circa 3 metri, mentre l'interno corpo è lungo la bellezza di 12 metri.

Lo scheletro fornirà anche informazioni sulle "condizioni paleobiologiche e geologiche in quel momento, compresa la stima del livello del mare, i tipi di sedimenti e le comunità biologiche contemporanee in quel momento", continua Chua. Dovremmo aspettare ancora un altro po' per il risultato: poiché le ossa devono ancora essere datate al carbonio per determinare la loro età esatta, con i risultati previsti per dicembre.

Il golfo della Thailandia, negli ultimi 10.000 anni ha avuto i livelli del mare forse fino a 4 metri più alti di oggi e attività tettonica attiva. Le balenottera di Eden, che vivono in tutto il mondo in acque calde temperate e tropicali, si trovano ancora oggi nelle acque intorno alla Thailandia. Insomma, una scoperta che ci fornirà una finestra sul passato sulla biodiversità di questi luoghi.