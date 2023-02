Questo scheletro, risalente al Medioevo, potrebbe appartenere a una figura interessante

Gli archeologi dell’Università di Sheffield e Oxford hanno trovato i resti di una donna che ha vissuto per 28 anni isolata dal mondo, nella All Saints Church di Fishergate (in York). Si chiamava Isabel German ed è stata un’eremita del XV secolo.

Lady German rappresenta per la documentazione storica un’occasione più unica che rara: grazie ai suoi resti, possiamo comprendere lo stile di vita di coloro che avevano intenzione di raggiungere il massimo grado di unione divina tramite la preghiera e la contemplazione. La donna, verso la metà del 1400, decise di rinchiudersi in una cella murata per intraprendere questo percorso di ascesi.

Prima dell’XI secolo, non abbiamo mai analizzato fonti che riportassero pratiche di questo tipo in Inghilterra, nonostante si è consapevoli che queste siano nate contemporaneamente alla chiesa. Gli studiosi stimano che, tra il XIII e il XV, il Regno Unito abbia dato soggiorno a circa 200 anacoreti.

“Lady German ha vissuto in un periodo storico in cui tipicamente si pensa che ci sia una forte associazione tra le malattie visibili e deturpanti e il peccato, con quel tipo di sofferenza vista come una punizione di Dio”, spiega la dottoressa Lauren McIntyre, dell'Università di Sheffield e osteoarcheologa presso l’Oxford Archaeology Limited.

Dalle dovute analisi è emerso che la donna era affetta da artrite settica e sifilide venerea avanzata. Queste patologie si palesano in maniera molto vistosa, perciò si è pensato che, successivamente al declino fisico, sia subentrato anche il “declino della salute neurologica e mentale”, a causa dell’interpretazione religiosa di siffatte malattie. Il riconoscimento del corpo è stato possibile grazie ai riferimenti storici del tempo; tuttavia, non possiamo confermare al 100% che i resti ossei appartengano a Lady German.

“La posizione dello scheletro nell'abside suggerisce che si trattasse di una donna di alto rango, ma la posizione di sepoltura accovacciata è estremamente insolita per il periodo medievale”. Lo studio è stato pubblicato su Medieval Archeology e ulteriori scoperte saranno rese pubbliche sul portale.

[On Site Archaeology]