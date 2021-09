Gli schemi di risata dei neonati corrispondono a quelli di un'altra specie non umana

La risata sembra essere universale, almeno in alcune specie di primati. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Biology Letters, infatti, gli schemi di risata dei neonati umani corrispondono a quelli delle grandi scimmie

Gli adulti umani ridono principalmente durante l'espirazione, mentre i neonati e le grandi scimmie ridono sia durante l'inspirazione che l'espirazione. Ovviamente la risata infantile non è necessariamente simile a quella di tutte le specie di grandi scimmie, ma in particolare a quella di scimpanzé e bonobo.

"La risata è in una certa misura biologicamente e profondamente radicata", ha dichiarato Marina Davila-Ross, dell'Università di Portsmouth in Inghilterra (non coinvolta nello studio). Ad avere questa intuizione sulla risata è stata Mariska Kret, professoressa associata di psicologia cognitiva presso l'Università di Leiden nei Paesi Bassi.

L'idea è venuta mentre Kret stava assistendo a un discorso del famoso primatologo Jan van Hooff. Il primatologo disse che le scimmie ridono durante l'inspirazione e l'espirazione... allo stesso modo dei neonati. Per verificare l'intuizione, l'esperta ha raccolto clip audio di bambini di età compresa tra 3 mesi e 18 mesi, chiedendo di valutare quella prodotta dall'inalazione rispetto all'espirazione.

Sono state condotte due sessioni di ascolto, con 100 ascoltatori a sessione, ed è stato affermato che i bambini ridevano sia durante l'inspirazione che l'espirazione. La risata prodotta dall'espirazione tende ad essere più forte e più controllata, osserva Kret, caratteristica che rende più facile per i bambini comunicare che si stanno divertendo e vogliono continuare a giocare.

Kret è rimasta sorpresa dallo studio e attualmente sta eseguendo altri esperimenti sulla risata, incluso uno che coinvolge oranghi, gorilla e umani. Nel prossimo futuro, Kret spera di ripetere il suo esperimento con altre vocalizzazioni, come ad esempio il pianto.