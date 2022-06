La schermata di blocco di iOS 16 è 'un atto d'amore', parola di Apple

Apple ha presentato iOS 16 nel corso del suo keynote della WWDC: il sistema operativo di nuova generazione è stato immediatamente apprezzato dai fan e rappresenta un enorme stacco rispetto ad iOS 15. Secondo Craig Federighi, Vice Presidente del reparto di Ingegneria Software di Cupertino, però, iOS 16 sarebbe addirittura un "atto d'amore".

In un'intervista rilasciata a TechRadar, Federighi e l'ingegnere software Alan Dye spiegano che le elevate possibilità di personalizzazione della schermata di blocco di iOS 16 sono state il risultato di piccoli cambiamenti implementati a partire da iOS 14, quando Apple ha concesso al reparto software di inserire nel sistema operativo degli iPhone la possibilità di inserire widget personalizzabili nella homepage e nella schermata di blocco.

Con iOS 15 è poi arrivata la modalità focus, che permette agli utenti di decidere da quali app possono ricevere notifiche e in quali specifici momenti della giornata, riducendo il loro flusso durante il lavoro o lo studio. Dopo l'introduzione della Focus Mode, Federighi racconta che a Cupertino tutti si erano convinti della necessità di rivedere la schermata di blocco di iPhone per intero.

Il Vicepresidente del reparto software di Apple, in particolare, spiega che "abbiamo colto l'opportunità di migliorare rapidamente un'area del sistema operativo [la schermata di blocco, ndr] che finora si è evoluta molto lentamente e non ha visto grandi passi avanti. Volevamo fare qualcosa di davvero grosso, ma anche qualcosa che fosse personale e in linea con la filosofia di Apple. Per questo, la nuova schermata è un atto d'amore".

Alan Dye ha poi ricordato che la Lock Screen degli iPhone è particolarmente importante perché essa è l'"icona dell'iPhone" e la parte più "personale" di quest'ultimo. Dye ha poi spiegato che, per non tradire l'identità grafica di Apple, che passa anche per l'enorme orologio in alto al centro della schermata di blocco, gli ingegneri software hanno introdotto delle piccole modifiche al font San Francisco, creandone diverse versioni in modo che gli utenti possano usare quella che preferiscono.

Dunque, le modifiche della schermata di blocco che possiamo aspettarci con iOS 16 non rappresenteranno uno stravolgimento di quest'ultima, ma cercheranno di rimanere in linea con una più ampia filosofia di design di Apple: per esempio, non sarà possibile trascinare o spostare i widget e l'orologio, in modo da mantenere riconoscibile l'identità grafica di iPhone fin dallo sblocco del telefono. Intanto, comunque, vi ricordiamo che iOS 16 non sarà compatibile con iPhone 7.