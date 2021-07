Gli schermi dei MacBook M1 si rompono facilmente? Si moltiplicano le segnalazioni

Nelle ultime ore vari possessori di MacBook Air e Pro M1, attraverso un thread presente sul forum Apple stanno lamentando un problema che potenzialmente potrebbe provocare qualche grattacapo ad Apple: gli schermi LCD dei laptop infatti si romperebbero e danneggerebbero facilmente.

Come si può vedere nella discussione, le repliche si stanno moltiplicando ed il thread ha già raggiunto quota 4 pagine.

Il creatore del post afferma che nel suo caso il problema si sarebbe verificato durante la notte "senza una ragione apparente". "Ho lasciato il mio computer sulla scrivania durante la notte e il giorno dopo l'ho aperto, lo schermo aveva 2 piccole crepe sulla destra" si legge nel post in cui viene evidenziato che gli specialisti di un centro di assistenza Apple non avrebbero riconosciuto il problema in quanto non rientrerebbe nella garanzia standard fornita dall'azienda.

Anche altri hanno riscontrato problemi identici ed hanno portato i loro PC negli Apple Store dove sono stati informati che il danno è stato causato dalla presenza di qualche oggetto tra tastiera e case.

Gli utenti nella maggior parte dei casi però riferiscono che le spiegazioni fornite non sono state soddisfacenti e che per la riparazione completa sono stati richiesti anche più di 500 Dollari. E' stato anche aperto un thread su Reddit, ma da Apple almeno al momento non sono giunte informazioni e risposte.