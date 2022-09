Gli schermi di smartphone e pc accelerano l'invecchiamento!

Un nuovo studio della Oregon State University, ha dimostrato che l'eccessiva esposizione alla luce blu emessa dagli schermi come TV, computer e smartphone, potrebbe accelerare l'invecchiamento nei moscerini della frutta.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Frontiers in Aging, porta avanti un precedente lavoro dello stesso team che aveva dimostrato come i moscerini mantenuti al buio avessero una vita più lunga rispetto a quelli esposti alla luce blu.

Partendo da questo presupposto, i ricercatori hanno studiato e analizzato le sostanze che vengono prodotte dal metabolismo dei neuroni dei moscerini in seguito all'esposizione per due settimane al buio o alla luce blu ad alta intensità.

Dai risultati è emerso che la luce blu andrebbe ad aumentare i livelli di succinato, fondamentale per il funzionamento e la crescita cellulare. Tuttavia, come spiega la biologa Giebultowicz, avere alti livelli di succinato corrisponde ad "avere la benzina nella pompa ma non nella macchina". Inoltre, si è rilevato che l'esposizione alla luce blu condurrebbe alla diminuzione delle molecole responsabili della comunicazione fra neuroni, quali ad esempio il glutammato.

Si tratta quindi di cellule che non andrebbero a funzionare correttamente, conducendo ad un invecchiamento precoce. È una scoperta che riguarda i piccoli insetti ma, che sicuramente porterà a nuovi studi sugli esseri umani, come la bizzarra ricerca sui moscerini per dare la vista agli uomini.

Il team ha affermato infatti che le sostanze chimiche di segnalazione nelle cellule dei moscerini e degli esseri umani sono le stesse, di conseguenza è possibile che tale luce abbia effetti negativi anche su tutti noi, oramai esposti continuamente ai LED negli schermi di TV, telefoni e computer.

Come difendersi dunque dalla luce blu? Vi sono svariati metodi e "trucchetti", in grado di rendere sicuramente più sopportabile e di conseguenza meno dannosa, la luce emessa dai nostri dispositivi, che forse sarebbe il caso di adottare.