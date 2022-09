Lo schermo always on di iPhone 14 Pro si mostra in rete a pochi giorni dalla presentazione

Giornata ricca di novità dal fronte iPhone 14. A poche ore dalla pubblicazione delle foto del design del nuovo notch di iPhone 14, MacRumors ha diffuso in rete alcune immagini che mostrano il comportamento del display always on di iPhone 14 Pro, che dovrebbe rappresentare una delle grandi novità della scheda tecnica.

Oltre a mostrare il design del notch rinnovato, la cosa più interessante è rappresentata dal funzionamento del pannello quando è in always on. Nello specifico, il rapporto di MacRumors afferma che su iPhone 14 Pro:

Lo sfondo della schermata di blocco con effetto di profondità verrà rimosso e completamente oscurato quando il display è in modalità always on. Il primo piano dell’immagine sarà colorato ai bordi con una leggera luminosità, sulla base delle opzioni che sceglierà l’utente;

I widget saranno visibili sul display always on, ma si attenueranno ad intervalli prestabiliti senza che l’utente se ne accorga e per evitare l’effetto burn in;

I contenuti mostrati sulla schermata di blocco in modalità always on e non devono essere configurati allo stesso modo e non potranno essere divisi. Ciò vuol dire che devono avere lo stesso sfondo, le stesse scelte cromatiche, caratteri e widget;

Gli elementi visivi principali del display in modalità always on potranno essere personalizzati in maniera indipendente;

Le notifiche arriveranno dal basso e rimarranno visibili, una alla volta per 10 secondo. Quando si riattiverà lo schermo, si animeranno dal basso e riprenderanno le impostazioni degli utenti;

Nella parte bassa dello schermo potrebbe essere attivato anche il contatore di notifiche.

A quanto pare alcune modifiche e novità riguarderanno anche la barra di stato, grazie all’aumento dello spazio utilizzabile legato alla riduzione delle dimensioni del notch. L’indicatore del segnale sarà spostato a sinistra e l’icona della batteria mostrerà anche la percentuale.

MacRumors riferisce anche che subito dopo il lancio di iPhone 14 Pro Apple potrebbe distribuire iOS 16.0.1 o 16.1 per correggere gli eventuali problemi lato software del display always on.