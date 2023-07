Schermo di iPad Pro sostituito con display non originale? Apple Pencil non funzionerà bene

Un nuovo articolo di Forbes riferisce che se gli utenti iPad Pro scelgono di sostituire lo schermo rotto tramite canali non ufficiali, non potranno più utilizzare la Apple Pencil a pieno. La notizia arriva da un esperto di riparazioni, secondo cui Apple starebbe aumentando le restrizioni software per le parti non ufficiali.

Il sistema si basa sul numero seriale del prodotto, che sarebbe legato anche alle componenti interne. Ciò rende le riparazioni di terze parti più difficili, costringendo gli utenti ad affidarsi ai canali ufficiali con conseguente aumento dei costi.

Ricky Panesar, fondatore del sito web iCorrect, ha affermato che Apple ha esteso il programma di “serializzazione delle componenti” all’iPad Pro da 12,9 pollici di quinta e sesta generazione, oltre che all’iPad Pro di quarta generazione. Apple però starebbe per fare lo stesso anche con gli iPad da 11 pollici di terza e quarta generazione. Panesa ha provato a sostituire lo schermo di un iPad con quello di unaltro iPad, ma nel momento in cui l’ha avviato la Apple Pencil non ha funzionato come previsto ed era in grado di generare solo linee rette.

Secondo il rapporto, lo schermo conterrebbe un chip di memoria programmato ad hoc che garantisce che l’Apple Pencil funzioni bene solo quando è collegata alla scheda logica originale. Ciò di fatto impedisce ai centri di riparazione non ufficiali di utilizzare prodotti di terze parti, costringendoli ad acquistare pezzi di ricambio direttamente da Apple con costi più elevati per gli utenti finali.

Proprio qualche mese fa, Apple ha portato in Italia il servizio di riparazione fai da te.