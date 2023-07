Questo è lo scherzo televisivo più costoso della storia della TV

Nel 2005, un gruppo di giovani britannici perteciparono a un reality show che li avrebbe portati nello spazio. O almeno così credevano. Il programma, intitolato "Space Cadets" e trasmesso su Channel 4 nel Regno Unito, coinvolse 12 persone che si erano iscritte per un viaggio in orbita terrestre bassa della durata di cinque giorni.

I partecipanti erano stati accuratamente selezionati, non per la loro idoneità a un viaggio spaziale, come avviene per gli astronauti della NASA, ma per la loro tendenza a credere alle cose. Dopo un viaggio in aereo appena fuori Ipswich (contea inglese del Suffolk, nel Regno Unito), ai giovani era stato comunicato del loro arrivo in Russia per la partenza (pensare che oggi è possibile viaggiare nello spazio).

In realtà erano all'interno di una vecchia base della RAF (aviazione militare britannica) riempita di prodotti russi per renderla più realistica. Alla base, l'equipaggio - composto anche da alcuni attori che facevano da talpe - venne sottoposto a un addestramento prima che quattro di loro fossero selezionati per l'ultima fase dello scherzo.

Durante la "missione", tutti i passeggeri avevano effettivamente dei sospetti che ci fosse qualcosa che non andava. Dopo il viaggio simulato nello spazio, i cadetti parlarono del fatto che non sembrava che fossero stati lanciati nello spazio da un razzo, poiché non avevano avuto quella sensazione che di solito si prova sulle montagne russe.

All'equipaggio venivano mostrate immagini video della Terra dallo spazio su un display, credendo che fosse una finestra, ma solo uno di loro sospettava che fosse tutto falso. Lo scherzo venne rivelato all'equipaggio mentre erano ancora sulla loro navicella spaziale (in realtà un simulatore) che prese abbastanza bene la notizia, nonostante un po' di delusione e imbarazzo.

Alla fine, però, fu offerto loro un giro sul “Vomit Comet” della NASA (aereo che sperimenta la sensazione di assenza di peso dello spazio) e ricevettero 5.000 sterline per consolazione.