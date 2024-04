Si schianta un camion, ma 77000 salmoni si salvano saltando in un fiume

Ciò che è avvenuto lo scorso 29 marzo nei pressi del fiume Imnaha, in Oregon, negli Stati Uniti, è davvero incredibile. Spesso crediamo che gli animali d'allevamento non possono sfuggire al loro destino, ma la fuga di 77000 giovani salmoni da una triste morte dimostra che è possibile il contrario.

Tutto ha origine con un incidente: un camion cisterna di 16 metri si è ribaltato poco dopo aver effettuato una stretta curva a gomito e aver urtato un terrapieno roccioso, nei pressi di Lookinggrass Creek. Il camion conteneva diverse tonnellate d'acqua e migliaia di giovani salmoni, provenienti da alcuni allevamenti lì vicino.

I salmoni dovevano essere trasportati dai loro luoghi di nascita d'allevamento al fiume Imnaha e al comprensorio di zone umide dell'Oregon occidentale, per integrare la popolazione selvatica di pesci, così da rifornire i turisti e i pescatori sportivi di nuove prede da disporre in estate.

Con l'incidente, tutta l'acqua si è riversata fuori dal camion e insieme ad essa sono sgusciati fuori i giovani salmoni, che non hanno perso tempo per sfuggire dal controllo umano. Tuttavia, per via di una leggera pendenza, presto si sono ritrovati ad asciugarsi fra l'asfalto e il suolo, rischiando di morire asfissiati.

Oltre l'80% dei pesci è tuttavia riuscito a salvarsi, animandosi e saltando in direzione di un torrente lì vicino, che si ricongiunge al fiume Imnaha e ad altri ecosistemi fluviali. Quindi il progetto di ripopolamento della fauna ittica locale può dirsi compiuto, seppur più a monte rispetto il previsto.

Le autorità del Dipartimento della pesca e della fauna selvatica dell'Oregon (ODFW) sanno che l'operazione è finita bene perché i pesci erano dotati di tag trasponder. Hanno quindi potuto contare gli esemplari deceduti durante l'incidente e valutare la percentuale di sopravvissuti.

I salmoni allevati per questo progetto appartenevano alla specie Chinook (Oncorhynchus tshawytscha), fra le più grandi e apprezzate del Pacifico. Come molte altre specie di salmoni, questi animali solitamente passano 3 anni in mare, prima di ritornare nei loro fiumi nativi, per riprodursi e morire. Ogni anno tuttavia molti esemplari fanno una brutta fine, non solo per cause naturali, ma anche per la pesca sportiva e i nostri trasporti.

I salmoni sono anche tra i pesci più studiati dalle scienze cognitive, visto che riescono ad orientarsi tramite il campo magnetico terrestre.

