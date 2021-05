Ecco dove si è schiantato alla fine il razzo della Cina

No, contrariamente a tutte le voci che si sono diffuse sui vari social, il razzo della Cina non si è schiantato sulla nostra bella penisola. Lo stadio centrale da 23 tonnellate del booster Long March 5B si è schiantato sulla Terra sabato notte (8 maggio), dopo 10 giorni di "paura" e osservazioni del cielo.

Per l'esattezza, i detriti sono rientrati nell'atmosfera sulla penisola arabica intorno alle 22:15, secondo il Comando spaziale statunitense. "Non è noto se i detriti abbiano colpito la terra o l'acqua", scrivono gli esperti. Secondo il sito web Track.org, il razzo "è caduto nell'Oceano Indiano a nord delle Maldive", una catena di isole al largo della costa sud-occidentale dell'India.

Per chi non lo sapesse, il Long March 5B è stato lanciato il 28 aprile con a bordo il modulo principale per la nuova stazione spaziale cinese. Invece di affondare in sicurezza nell'oceano dopo aver finito il suo compito, il primo stadio del razzo ha raggiunto l'orbita, diventando un pezzo di spazzatura spaziale che prima o poi sarebbe ritornato sulla Terra.

Non è la prima volta, poiché un altro razzo è caduto lo scorso anno con un diverso nucleo Long March 5B sull'Oceano Atlantico al largo della costa dell'Africa occidentale. Alcuni grandi pezzi di detriti da quel rientro al suolo finirono nella Costa d'Avorio, anche se non furono segnalati feriti. Sicuramente, però, la paura dello schianto ha generato delle polemiche sulla metodologia con cui la Cina lancia i razzi.

"Le nazioni in viaggio nello spazio devono ridurre al minimo i rischi per le persone e le proprietà sulla Terra di rientro di oggetti spaziali e massimizzare la trasparenza riguardo a tali operazioni", afferma il nuovo capo della NASA, Bill Nelson. "È chiaro che la Cina non riesce a soddisfare gli standard responsabili per quanto riguarda i detriti spaziali".