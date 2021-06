Una schiuma 'indistruttibile' è stata creata dalle proteine del latte

In Svezia, un gruppo di ricerca ha prodotto una innovativa schiuma di plastica ad alte prestazioni, sviluppata dalle proteine del latte, con capacità di resistenza al calore estremo maggiore di molti comuni termoplastici a base di petrolio.

Il materiale, che può essere impiegato nei catalizzatori per auto, nei filtri per carburante o come schiuma per imballaggi, migliora effettivamente le sue prestazioni meccaniche dopo giorni di esposizione alle alte temperature.

Su Advanced Sustainable Systems, i ricercatori del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, affermano che la ricerca apre le porte all'utilizzo di materiali schiumogeni a base di proteine in ambienti potenzialmente difficili, come filtrazione, isolamento termico ed assorbimento di fluidi.

Gli elementi costitutivi di base del materiale sono le nanofibrille proteiche, o PNF, che sono autoassemblate dalle proteine del siero del latte idrolizzate, un prodotto della lavorazione del formaggio, in condizioni specifiche di temperatura ed acidità (pH).

Nei test le schiume sono addirittura migliorate con l'utilizzo. Dopo un mese di esposizione ad una temperatura di 150°C, infatti, il materiale è diventato più rigido, più duro e più resistente, mostrando inoltre una migliore resistenza al fuoco rispetto al poliuretano termoindurente comunemente usato.

Il prof. Mikael Hedenqvist, coautore dello studio e docente presso la Divisione dei Materiali Proteici al KTH, ha affermato: "Questo materiale diventa più forte con i tempo. Se confrontiamo i materiali espansi a base di petrolio di uso commerciale, realizzati in polietilene o polistirene, notiamo che nelle medesime condizioni "limite" si sciolgono istantaneamente e si decompongono".

La schiuma proteica, attraverso il processo di polimerizzazione che ne ha stabilizzato la struttura, ha anche resistito a sostanze molto aggressive come tensioattivi ed agenti riducenti, che normalmente decompongono o dissolvono le proteine naturali. La reticolazione ha poi reso la schiuma inalterabile al gasolio ed all'olio caldo.

Le potenziali applicazioni sono molteplici. Dal supporto per i metalli catalitici che operano alle temperature più elevate, ai filtri per carburante, dalla normale schiuma da imballaggio alle applicazioni per l'isolamento acustico e termico.