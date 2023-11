Una scia di granchi sott'acqua ci ha portato ad una scoperta incredibile

Un équipe di scienziati del Schmidt Ocean Institute ha fatto una scoperta entusiasmante al largo delle Isole Galapágos: una sorgente idrotermale mai vista prima. La sua esistenza era stata ipotizzata da circa vent'anni e finalmente, grazie all'aiuto di alcuni piccoli crostacei, sono riusciti a portarla alla luce.

Dopo aver individuato ben due barriere coralline incontaminate solo recentemente, questo favoloso arcipelago continua a stupire.

L'obiettivo dei ricercatori era proprio catalogare la presenza dei camini idrotermali in questi fondali; dopo una lunga spedizione di 30 giorni, il team a bordo dell'imbarcazione Falkor (too) ha trovato un nuovo "campo" sottomarino, caratterizzato da cinque geyser e da tre sorgenti calde.

Come sappiamo, le sorgenti idrotermali sono delle spaccature sul fondale marino da cui fuoriesce l'acqua riscaldata dall'attività geotermica (spesso dando vita a ricchi ecosistemi), perciò le temperature del luogo possono essere piuttosto elevate. Qui, i ricercatori hanno registrato un massimo di 288°C.

Ma la scoperta non sarebbe avvenuta se non fosse stato per dei piccoli crostacei facenti parte della famiglia Galatheidae - comunemente noti come galateidi. Seguendo le loro tracce e continuando a trovarne sempre di più, i ricercatori sono infine arrivati alle sorgenti.

"Sapevamo fin dai primi anni 2000 che questo campo sarebbe dovuto essere qui, ma era particolarmente difficile da rivelare poiché le emissioni dei fluidi sono limpide e non producono nuvole nell'acqua, al contrario delle fumarole," spiega la dott.ssa Roxanne Beinart. "C'è voluto il nostro team di chimici, biologi, geologi e qualche granchio per trovarlo."

Questa ricerca indica quanto ancora ci sia da scoprire sui fondali oceanici e quanto siano importanti gli ecosistemi di questo tipo. Un passo importante per riconoscere la biodiversità marina e garantire la protezione dei nostri oceani.