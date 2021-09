Uno sciame di api assassine ha ucciso decine di pinguini: ecco dove

Recentemente, la Fondazione dell'Africa Australe per la Conservazione degli Uccelli Costieri, ha fatto una macabra scoperta. Uno sciame di api ha ucciso infatti 63 pinguini africani in via di estinzione su una spiaggia fuori Città del Capo.

Il dott. David Roberts, veterinario clinico della Fondazione, ha affermato: "C'erano diverse api morte sulla scena e dopo aver effettuato i test, abbiamo trovato loro punture intorno agli occhi dei pinguini, un evento molto raro. Non ci aspettiamo infatti che questo accada, speriamo sia stato solo un caso".

Gli sfeniscidi, questo il nome scientifico dei pinguini, provenivano da una colonia di Simonstown, una piccola cittadina vicino a Cape Town. L'area è un parco nazionale protetto e le api mellifere del Capo fanno parte anche loro dell'ecosistema della zona.

"I pinguini sono una specie protetta perché sono già in pericolo di estinzione, è quindi inaccettabile che ne muoiano così tanti esemplari per una causa assurda" ha sottolineato il dott. Roberts, ricordando come questi uccelli siano da anni nella lista rossa dell'Unione internazionale per la Conservazione della Natura, poiché corrono un alto rischio di scomparsa.

Non è infatti la prima volta che un considerevole numero di sfeniscidi rimane vittima di altri animali; qualche tempo fa i diavoli della Tasmania hanno sterminato 6000 pinguini su un'isola australiana.

L'Ente Parco sudafricano, in un comunicato ufficiale, ha affermato che i pinguini sono stati consegnati alla Fondazione per permetterne l'autopsia ed alcuni campioni sono stati inviati per i test pato/tossicologici, evidenziando come tutti i corpi avessero più punture d'ape.

Un evento assolutamente fuori dal comune ed ancora ignote sono le cause di un tale comportamento da parte delle mellifere che sono spesso innocue seppur territoriali, al contrario dei calabroni assassini che sono un killer naturale delle api.