Sciami di insetti-squalo stanno divorando le spiagge della California

Quanto danno fastidio le zanzare! È assurdo come dei minuscoli e lenti insetti riescano a rovinarci una bella dormita o una serata in giardino con gli amici. Tuttavia, sappiate che non possiamo lamentarci molto: sulle spiagge della California c’è l’inferno, a causa degli insetti marini battezzati come “mini-squali”.

Questi sciami di bulletti volanti sembrano apprezzare particolarmente le caviglie e i piedi dei bagnanti; infatti, sono statie avvistate parecchie persone saltellare tra gli ombrelloni per il dolore provocato dal morso di questi insetti.

Excirolana chiltoni, è questo il nome degli insetti appartenenti all’ordine di crostacei degli isopodi galleggianti. Gli sciami possono esser formati da ben 1.000 esemplari, che possono arrivare ad estendersi per quasi 1 cm, secondo la Walla Walla University di Washington. I piccoli artigli che rendono il morso dell’isopode assai doloroso, permettono anche di prelevare sangue dai piedi delle loro vittime, ma non sembrerebbe un motivo di grande preoccupazione, affermano gli scienziati.

“Avevo sangue su tutto il piede e tra le dita. Era come se dei piccoli piranha mi avessero morso”, così ha descritto un attacco subito dai mini-squali Tara Sauvage, una bagnante della zona di De Anza Cove, a San Diego. Ha anche aggiunto che il dolore si è attenuato dopo aver risciacquato i piedi nell’acqua, dopo 15-20 minuti.

L’ordine degli isopodi comprende più di 10.000 specie marine, d'acqua dolce e terrestri. Le dimensioni variano da minuscole creature come E. chiltoni a enormi mostri da 26 cm che vagano sul fondo del mare.

Gli isopodi galleggianti si trovano tutto l'anno lungo la costa della California e sulle spiagge delle regioni del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti. Trascorrono la maggior parte della loro vita sepolti sotto la sabbia e in genere emergono in acque poco profonde quando la marea si abbassa oppure quando un pesce morto, o qualsiasi altra carcassa, è nel loro raggio d’azione.

[Istituto Hakai]