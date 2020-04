Sciami di locuste stanno invadendo l'Africa. I satelliti della NASA possono fermarli

Miliardi di locuste stano sciamando in Africa orientale da mesi, devastando le colture e minacciando le fonti di cibo di milioni di persone nella regione. I satelliti di osservazione della Terra della NASA potrebbero essere di grande aiuto. L'agenzia spaziale americana, infatti, sta collaborando con le Nazioni Unite per fermare questa piaga.

In che modo? Monitorando l'umidità del suolo e la vegetazione dallo spazio utilizzando i satelliti e osservando come i cambiamenti di queste condizioni possano influenzare le popolazioni di locuste. "L'approccio che aiuta a prevenire le infestazioni su larga scala è quello di catturare le locuste molto presto nelle loro fasi di vita e sbarazzarsi dei loro terreni di nidificazione", afferma Lee Ellenburg, responsabile della sicurezza alimentare e dell'agricoltura per SERVIR presso il Marshall Space Flight Center della NASA.



SERVIR è un programma congiunto tra la NASA e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale che si dedica al miglioramento delle politiche ambientali nei paesi in via di sviluppo con l'aiuto dei dati satellitari.

Le locuste adulte sono difficili da fermare perché gli insetti possono volare da 50 a 150 chilometri in un solo giorno. Quindi, per contrastare questi disastrosi focolai, gli scienziati devono prendere di mira le uova di locusta e gli esemplari giovani. "Una volta che le locuste depongono le uova e si schiudono, iniziano a cercare vegetazione per nutrirsi", aggiunge Catherine Nakalembe, ricercatrice di sicurezza alimentare con SERVIR e NASA Harvest. "Iniziano a migrare, cercano altro da mangiare e poi continuano a moltiplicarsi."

Gli scienziati sanno che le locuste preferiscono deporre le uova nel terreno umido e caldo; monitorando l'umidità del suolo e la vegetazione dallo spazio, i dati satellitari possono aiutare i ricercatori a prevedere i focolai ed eliminarli sul nascere. Le Nazioni Unite hanno affermato che "condizioni climatiche insolite" hanno permesso alle locuste di riprodursi più rapidamente del solito e, inoltre, l'arrivo della stagione delle piogge (che solitamente si verifica da marzo a maggio) probabilmente peggiorerà le cose. Speriamo che gli esperti riescano ad arginare le cose grazie a queste tecniche.