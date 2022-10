Scie 'chimiche'? Arriva uno studio del MIT e di Delta Air Lines sulle scie degli aeroplani

Recentemente la nota compagnia aerea, Delta Air Lines, ha dichiarato che lavorerà a stretto contatto con il Massachusetts Institute of Technology per portare a termine uno studio che esaminerà scientificamente l'impatto ambientale delle scie di condensazione degli aerei. Avremo una risposta definitiva?

L'obiettivo dello studio sarà comprendere come eliminare le scie di condensazione persistenti, che costituiscono circa il 10% di tutte le scie di vapore, generando nuvole capaci di intrappolare il calore con conseguente riscaldamento del pianeta.

Secondo quanto affermato dalla compagnia aerea, le scie di condensazione si formano circa il 65% delle volte che viene effettuato un volo. Quando gli aerei sono all'altitudine di crociera, ed il vapore acqueo di scarico si combina con quello atmosferico, si formano le caratteristiche nubi di cristalli di ghiaccio.

Solo però nel 10% dei casi questo fenomeno dura più di pochi minuti, e si ritiene che proprio tali scie "persistenti" siano uno dei maggiori impatti ambientali dell'aviazione. Per questo motivo uno studio mirato alla loro eliminazione è di fondamentale importanza.

Secondo la Delta Air Lines, un metodo per ridurle potrebbe essere il volo a diverse altitudini, evitando così lo spazio aereo che le produce e riducendo, di conseguenza, l'impatto dell'inquinamento sul clima di circa l'80%.

"Questo studio ha il potenziale per avere un impatto importante sulla nostra impronta ambientale in pochi anni", ha dichiarato in una nota Pam Fletcher, responsabile della sostenibilità della compagnia aerea statunitense.

Ma il ruolo del MIT? Presto detto, il Massachusetts Institute of Technology utilizzerà un algoritmo creato appositamente per prevedere dove è più probabile che si formino le scie di condensazione.

Steven Barrett, direttore del Laboratory for Aviation and the Environment del MIT, ha affermato: "Lavorare in collaborazione con le compagnie aeree ci offre l'accesso ai voli ed alle competenze operative necessarie per condurre prove di volo nel miglior modo possibile".

Evitare la formazione delle scie di condensazione ha il potenziale per ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei viaggi aerei in modo rapido ed a basso costo. Un grande aiuto con il cambiamento climatico che potrebbe diventare catastrofico.

A proposito di aerei, conoscete la storia del Titanic dei cieli? L'aereo che non atterra mai a propulsione nucleare.