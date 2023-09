Scientology vuole modificare la legge USA sul diritto alle riparazioni tech

Il diritto alla riparabilità è stato uno dei nodi principali nel dibattito pubblico sulla regolamentazione dell'elettronica di consumo negli ultimi anni, insieme alle batterie rimovibili, che hanno già il via libera dell'UE.

Nonostante vi siano delle esenzioni che consentono il right-to-repair, la Sezione 1201 del DMCA americano rende di fatto illegale "l'elusione delle misure tecnologiche usate per impedire l'accesso non autorizzato alle opere protette da copyright".

Questo passaggio è recentemente finito sotto "attacco" nientemeno che da parte di Scientology. Nello specifico, il Copyright Office statunitense ha ricevuto una lettera aperta da Ryland Hawkins della Author Services Inc., società di proprietà della Church of Spiritual Technology, a sua volta chiesa "interna" a Scientology.

Nella lettera, la Author Services Inc. sottolinea come le esenzioni non dovrebbero essere applicate a dispositivi che richiedono particolari qualifiche per l'acquisto e l'utilizzo, con contratti di licenza discussi prima dell'acquisto e che includono anche restrizioni che ne garantiscano il corretto utilizzo.

A prima vista potrebbe sembrare una richiesta ragionevole, ma andiamo per gradi. A commentare la proposta è stata Elizabeth Chamberlain di iFixIt, secondo cui si tratta di una "proposta completamente irragionevole". Il motivo è che, modificando con questi requisiti il DMCA, di fatto qualunque azienda che includa un libretto di istruzioni potrebbe dichiarare che "i loro consumatori sono addestrati in maniera specifica per l'uso del dispositivo", rendendo completamente inutile la regola.

In tutto ciò, la richiesta risulta tutt'altro che campata in aria, poiché ha a che fare con l'E-meter, o elettro-psicometro, un dispositivo utilizzato durante le sessioni di auditing di Scientology. Il timore è quello che il device possa essere utilizzato in maniera erronea, rischiando di compromettere anche la reputazione stessa dell'organizzazione.

Leggendo tra le righe, il timore riguarda il fatto che possa essere preso di mira il software del dispositivo, rischiando, secondo Chamberlain, "di rivelare l'intera operazione come ciarlataneria".