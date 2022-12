La scienza afferma di aver trovato la forma perfetta per gli orinatoi

Che sia per trovare una cura ai mali del mondo o la geometria delle toilette, qualunque ricerca scientifica è degna di essere ascoltata, soprattutto perché il fine ultimo - sebbene con pesi differenti - è quello di agevolare la vita umana. Fatte le (dovute) premesse, degli scienziati in Canada affermano di aver progettato l'orinatoio perfetto.

Zhao Pan, professore di ingegneria meccanica e meccatronica all'Università di Waterloo ha affermato quanto segue in un nuovo studio: "penso che la maggior parte di noi sia stata un po' disattenta [durante l'utilizzo dell'orinatoio], scoprendo di aver macchiato i pantaloni con gli schizzi. A nessuno piace fare pipì ovunque, quindi perché non creare semplicemente un orinatoio dove gli schizzi sono estremamente improbabili?".

Il primo passo da parte dei ricercatori è stato semplice: trovare l'angolazione migliore per il getto (sapete che la pipì potrebbe salvare il mondo?). Pan e il suo team hanno utilizzato simulazioni al computer della minzione dei cani per capire quale fosse "l'angolo magico" in cui c'è il minor "ritorno di schizzi" possibile. Così hanno iniziato a far dei test sul campo (utilizzando getti d'acqua, non pensante male).

I loro sforzi li hanno portati a sviluppare diverse forme, dopo aver scoperto che "l'angolo magico" in cui la pipì colpisce un orinatoio è di circa 30 gradi, portandoli a costruire water perfetti per questa forma. Il miglior design per la maggior parte delle altezze, scoprono gli addetti ai lavori, era il "Nauti-Loo" (che potrete osservare in tutto il suo splendore in calce alla notizia).

L'orinatoio in questione è notevolmente lungo e stretto rispetto a quelli convenzionali; fattore che ha ridotto gli schizzi fino a 50 volte rispetto a quelli convenzionali. Insomma, così come scrivono anche i nostri colleghi di Futurism, se doveste avvistare questa forma così particolare nelle toilette adesso sapete il motivo.

Comunque, se potete, evitate i bagni pubblici.