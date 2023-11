La Scienza di Attack on Titan, cosa c'è di scientifico in quello che vediamo?

Per festeggiare l'uscita dell'episodio conclusivo dell'anime di Attack on Titan, abbiamo deciso di realizzare un piccolo articolo dedicato al fantastico mondo creato da Hajime Isayama. Lo sappiamo che tra giganti colossali, trasformazioni e altre bizzarrie varie cercare della scienza non è facile... ma come tutte le storie, ci sono fondi di verità.

Intanto iniziamo subito col dire che no, i giganti (per fortuna!) non possono esistere assolutamente. Tuttavia la serie ci ha introdotto delle creature che possono rigenerare i loro arti quasi istantaneamente: questo è già qualcosa che possiamo discutere, ma cosa dice la scienza a riguardo? La rigenerazione del corpo dei titani, per quanto affascinante, si discosta notevolmente dalle capacità rigenerative degli organismi terrestri, inclusi gli esseri umani.

Sebbene alcune specie, come l'axolotl, possano effettivamente rigenerare parti del corpo, la rigenerazione umana è molto più limitata e decisamente non istantanea. Quindi i giganti, con la loro capacità di ricrescere interi arti in pochi istanti, rimangono saldamente nel regno della fantasia.

Quanto ai loro istinti di sopravvivenza e abitudini alimentari, così come ci spiega la scienziata e ricercatrice Hanji Zoe, sappiamo che le creature non necessitano di cibo per mantenere la loro forma o per sopravvivere, un concetto che si avvicina al comportamento noto come surplus killing (predazione in eccesso), osservato in natura in diverse specie, compresi gli esseri umani. Si tratta di un comportamento predatorio che si manifesta quando i predatori uccidono un numero maggiore di prede rispetto al soddisfacimento delle necessità alimentari del momento: in poche parole, quando mangiano più del dovuto e non per saziare la loro fame.

Questo istinto, per quanto possa avere un fondamento reale, è amplificato e distorto nella narrazione del manga per creare creature che uccidono per puro istinto, senza un reale bisogno di nutrimento. Infine, la connessione tra i titani e l'umanità, rappresentata dalla figura di Ymir Fritz, ricorda la teoria dell'Eva mitocondriale, l'antenata comune da cui tutti gli esseri umani odierni discendono.

Sebbene la serie attribuisca a Ymir un ruolo quasi divino, la scienza suggerisce che tutti gli esseri umani condividono un codice genetico con un antenato comune, sebbene non in modo così letterale come nella magnum opus di Isayama. Insomma, mentre "Attack on Titan" gioca con concetti che hanno radici nella realtà scientifica, la serie rimane un'opera di pura fantasia, ma questo ovviamente lo sappiamo, ma è interessante notare che c'è sempre un po' di scienza in tutto quello che guardiamo.

