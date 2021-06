La scienza dietro i calci di rigore: uno studio ne valuta gli effetti

Spesso, nella fase ad eliminazione diretta delle competizioni calcistiche, diverse partite sono state decise ai rigori, e si è molto discusso se calciarli per primi o per secondi abbia o no un'influenza sull'esito del risultato finale. Un nuovo studio del Max Planck Institute di Dusseldorf ha cercato di dare una valutazione scientifica.

Come hanno scoperto infatti Matthias Sutter ed i suoi colleghi, dell'Istituto per lo Studio dei Beni collettivi di Bonn, non è la sequenza stessa, ma il risultato del lancio della moneta prima dei calci di rigore, che conta davvero.

"Testa o croce?" è questa infatti la domanda a cui uno dei capitani delle squadre deve rispondere, scommettendo sull'esito del sorteggio dell'arbitro. La squadra vincente potrà poi scegliere se calciare per prima o per seconda.

Si è sempre pensato che partendo per primi potesse trasmettere un vantaggio rispetto alla squadra avversaria, ecco perché in tornei meno importanti, la UEFA ha già sperimentato altre procedure per allentare la pressione sui giocatori cui tocca tirare per secondi.

Un'analisi su 207 rigori in 14 tornei internazionali di calcio, tra il luglio 2003 e l'agosto 2017, ha rilevato che solo il 56% dei capitani ha scelto di calciare per primo, mentre il restante 44% ha preferito far andare avanti gli avversari. "Forse calciare per secondi potrebbe essere una decisione strategica" suggeriscono i ricercatori "nella speranza che un'eventuale parata del portiere possa instillare maggiore fiducia al resto della squadra".

La valutazione conferma quindi gli studi fatti in precedenza, secondo i quali la decisione di tirare per primi non porta un vantaggio effettivo. Nelle partite analizzate, la frequenza di vincita delle squadre che avevano calciato per prime era solo del 51%.

Il risultato del sorteggio invece, ha fatto una qualche differenza: circa il 65% delle squadre i cui capitani avevano vinto al lancio della moneta sono riuscite a vincere i successivi rigori (indipendentemente da quando avessero calciato).

Solo superstizione? Effetto galvanizzante? Vale comunque la pena avere un'occhio di riguardo al lancio della moneta. L'esito potrebbe dipendere anche da questo.

Voi cosa ne pensate?