La scienza dietro il Cioccolato Rosa, un tipo unico di cioccolato

Il "Cioccolato Ruby" (o Cioccolato Rosa) è sempre più diffuso e utilizzato. Questa pietanza, inventata nel 2017 dalla compagnia dolciaria svizzera Barry Callebaut, è ufficialmente il quarto tipo di cioccolato, dopo quello bianco, quello fondente e quello al latte. Cos'è, quindi, il Cioccolato Ruby?

Dopo 10 anni di studi da parte di alcuni esperti di Barry Callebaut, è stato notato che alcune fave di cacao potevano produrre cioccolato con colore e sapore insoliti se esposti e curati in condizioni climatiche particolari (come Ecuador, Brasile o Costa d'Avorio). Un po' come il vino che cambia addirittura sapore se si trova nello spazio.

Il metodo di produzione è un segreto commerciale, ma secondo alcuni esperti il cioccolato ruby deriva dai semi di una varietà chiamata Brasile Lavados, con un colore rosato naturale e un sapore aspro e delicato. Dopo essere trattati con dell'acido e dopo un processo di "sgrassaggio", i semi della fava tornano a un colore rosa.

Non viene aggiunto alcun colorante, poiché la pietanza ha questa tonalità naturalmente. Uno studio del 2019 ha confrontato il cioccolato ruby ​​con le sue controparti fondente, bianco e al latte. I ricercatori hanno notato che il cioccolato rosa presentava un contenuto fenolico diverso rispetto a tutti gli altri tipi di cioccolato, e perfino un contenuto più elevato di composti specifici (esiste anche il cioccolato arcobaleno, ma questa è un altra storia).

Gli studi scientifici hanno confermato che il cioccolato ruby è un nuovo tipo differente di cioccolato. "Contiene livelli più elevati di epicatechina e procianidina B2, rispetto al cioccolato al latte, che potrebbe essere il risultato di una fermentazione più breve o nulla del materiale di partenza delle fave di cacao utilizzato per la produzione di cioccolato. Inoltre, quest'ultimo è l'unico cioccolato in cui l'acido caffeico può essere quantificato", ha osservato il team dietro lo studio.